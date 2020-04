TRANSFER KOJI GOTOVO NITKO NIJE OČEKIVAO: Bayern priprema spektakularan posao. Stiže im jedan od najboljih igrača svijeta

Bayern se nada da će ga dobiti za neki razuman novac, ali opet to neće biti neka smiješna cifra jer ipak je riječ o jednom od najboljih na svijetu

Bayernov direktor sporta, Hasan Salihamidžić, najavio je ogroman transfer u nadolazećem prijelaznom roku i to jedne od najvećih svjetskih zvijezda. Nije doduše rečeno o kojem je igraču riječ, ali njemački su mediji uvjereni kako se radi o argentinskom reprezentativcu i igraču Juventusa, Paulu Dybali.

Bayern je i prošloga ljeta pregovarao s Juventusom, s kojim povijesno ima vrlo dobre trgovinske odnose, oko prelaska Dybale, ali se nisu uspjeli dogovoriti i na kraju je došao Brazilac Philippe Coutinho na posudbu iz Barcelone. Nijemci se sada pak nadaju da će koronakriza, koja je slomila nogometno tržište i pošteno oštetila financijske proračune klubova, malo omekšati i čelnike Juventusa te da će ovi pristati pustiti Dybalu po nekoj razumnijoj cijeni.

Talijanski Tuttosport pak tvrdi kako će Nijemci ovoga ljeta poslati ponudu za jednog od najboljih igrača Juventusa jer im silno nedostaje igrač koji bi bio kompatibilan s napadačem Robertom Lewandowskim, odnosno koji bi mogao znatnije pridonijeti golovima i asistencijama.

Koliko će koštati?

Činjenica je, minhenski se div možda i previše oslanja na učinak poljskog napadača i ne bi bilo loše da u napadu imaju još jednog igrača koji može pripomoći, a Dybala svakako može jer ove je sezone 13 puta zabio i 12 puta asistirao za Juventus i pritom je on rušio Inter i Milan u prvenstvu te Lokomotiv i Atletico u Ligi prvaka.

Dybala trenutno, prema Transfermarktu, vrijedi čak 72 milijuna eura i to nakon pada cijene uzrokovanog koronakrizom. Prije je Argentinac poljskih korijena vrijedio 90 milijuna eura, a kolika će mu biti prodajna vrijednost to je teško reći jer zbog krize cijena bi mu dodatno mogla pasti. I tu se Bayern nada da će ga dobiti za neki razuman novac, ali opet to neće biti neka smiješna cifra jer ipak je riječ o jednom od najboljih na svijetu.