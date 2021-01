TRANSFER KOJI ĆE ODJEKNUTI HRVATSKOM: Hajduk se na brzinu rješava najboljeg igrača? Destinacija je neočekivana

Caktaš je godinama najbolji igrač Hajduka i svakako je jedan od najboljih nogometaša Prve HNL

Čini se kako bi trakavica oko transfera, odnosno, ostanka Mije Caktaša u Hajduku uskoro mogla i završiti. Predsjednik Lukša Jakobušić kazao je u ponedjeljak kako Caktaš i njegov menadžer već rade na transferu, a to pak znači da bi nekadašnji hrvatski reprezentativac mogao napustiti Poljud već ove zime.

Caktaš je godinama najbolji igrač Hajduka i svakako je jedan od najboljih nogometaša Prve HNL, prima najveću plaću u klubu, ali ugovor mu istječe ovog ljeta i to znači da već sada može pregovarati s drugim klubovima i na kraju sezone otići bez odštete. No, to nije u interesu niti njemu niti Hajduku. On bi u tom slučaju morao sjediti ostatak sezone na tribini i svakako bi ispao iz natjecateljske forme, a Hajduk bi ostao i bez najboljeg igrača i bez ikakve odštete.

Dakako, postoji šansa da Caktaš prihvati novi ugovor, ali on je navodno znatno manji od aktualnog i pitanje je hoće li nogometašu biti prihvatljiv. Međutim, Sportske novosti tvrde da je Caktaš već dobio dvije ponude, a čini se kako bi one mogle biti na obostrano zadovoljstvo i Caktaševo i Hajdukovo. Naime, tvrde kako su ponude stigle iz Kine i Bliskog istoka, kao i da je ova kineska nešto bolja jer ponudili su milijun i pol eura Hajduku kako bi se transfer obavio odmah, a ne za pola godine.

Jako je teško očekivati da će se itko više javiti s novčanom ponudom s obzirom na to da se Caktaša može dobiti besplatno za pola godine, pa bi ovu kinesku ponudu ipak mogli razmotriti svi.