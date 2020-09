TRANSFER KOJI BAŠ I NISMO OČEKIVALI: Brozovića tražili Bayern, Liverpool, Manchester, a evo gdje će na kraju vjerojatno završiti

Inter sada intenzivno radi na njegovu transferu, koji svakako neće biti mali jer Brozović inicijalno vrijedi 50 milijuna eura

Hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović na izlaznim je vratima milanskog Intera. Vatreni je prošle sezone bio možda i najvažniji igrač kod Antonija Contea, čovjek bez kojeg nije bilo moguće zamisliti “crno-plave”, ali status mu se proteklih mjeseci drastično promijeio.

Inter sada intenzivno radi na njegovu transferu, koji svakako neće biti mali jer Brozović inicijalno vrijedi 50 milijuna eura, a za njega se zanimaju brojni europski klubovi. Isprva su se spominjali Liverpool, Manchester United, Tottenham, Arsenal, Bayern, Real Madrid, ali posljednje vrijeme neki su drugi klubovi u igri, neki ponešto slabiji klubovi.

Naime, Talijani pišu kako je Brozović blizu prelaska u Atletico Madrid, ali ne bi to bio klasičan transfer već bi se odradila zamjena. U smjeru Intera krenuo bi Thomas Partey, a Madriđani bi zauzvrat dobili Brozovića. Partey ima odštetnu klauzulu od 50 milijuna eura, dok je Brozovića deset milijuna eura veća, pa Atleticu onda ne bi problem bila ta nadoplata razlike.

Tražio ga i Kovač

“Atletico Madrid razmišlja o Brozoviću, a Hrvat više nije nedodirljiv u Interu”, pišu tako Talijani.

Druga opcija je Monaco Nike Kovača. Ali oni su navodno, za sada, odustali od kupnje Brozovića jer im je njegova plaća prevelike. No, u igri je sada, navodno, Juventus. Prijašnjih sezona znalo je biti govora o odlasku Brozovića u Juventus, ali to bi uvijek završilo tek na pukim spekulacijama. Međutim, Juventus bi u ovom slučaju Interu dao Douglasa Costu i vjerojatno još ponešto novca, ali opet pitanje je kako se to Interu isplati, posebice jer Conte ne koristi formaciju s krilnim igračima, a Costa je krilo.

Bilo kako bilo, čini se da je odlazak Brozovića neminovan, ali pitanje je samo gdje će završiti. Atletico se čini za sada kao najrealnija opcija.