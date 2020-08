Zagrebački Dinamo na rubu je još jednog senzacionalnog transfera. Senzacionalnog u pravom smislu riječi jer bi modri klub s Maksimira mogao inkasirati čak 20 milijuna eura za igrača koji je tek nedavno navršio 18 godina.

Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano izvijestio je da je novopečeni engleski premierligaš Leeds u pregovorima da dovedu Joška Gvardiola, mladog stopera kojeg bi vrlo vjerojatno odmah ubacili “u vatru”.

Leeds are in talks with Dinamo Zagreb to sign Josko Gvardiol. Price tag around €20m for the Croatian centre back. Another important target after signing Koch and Rodrigo – still working with Udinese to find an agreement for Rodrigo de Paul. 🔵 #LUFC #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020