TRANSFER-BOMBA S OTOKA: Engleski velikan dolazi po Dinamovog vratara, svotu koju nude Modri neće moći odbiti

Vratar Dinama i odnedavno prvi golman hrvatske reprezentacije Dominik Livaković tražena je roba na nogometnom tržištu. Brtanski The Sun tvrdi da je na njega oko bacio ni manje ni više nego – Manchester United.

Livaković je navodno jedan od kandidata za gol Manchester Uniteda, no samo ako sjajni Španjolac David De Gea ne produži ugovor. Ako se to ne dogodi, United će morati posegnuti za novim rješenjima.

Livaković je upao u oči skautima Manchester Uniteda svojim odličnim obranama u europskim natjecanjima.

Crveni vragovi ne misle štediti na Livakoviću, The Sun navodi kako bi Dinamu mogli ponuditi od 15 do 20 milijuna eura. Dinamo je ovog ljeta već imao razgovore o transferu Livakovića. Najkonkretniji je bio Montpellier, no od tog transfera na kraju nije bilo ništa.