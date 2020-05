Barca i Juventus dogovorili su veliku razmjenu igrača. Kako izvještava španjolski dnevnik Sport, dva nogometna velikana dogovorili su razmjenu u koju su uključena trojica nogometaša.

Tako će BiH veznjak Miralem Pjanić i Mattia De Sciglio postati novi članovi Barcelone, Dok će desni bek Nelson Semedo otići put Torina. Uz dvojicu igrača Juventus će Barceloni poslati još i 25 milijuna eura.

