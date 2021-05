‘Želim zahvaliti svima koji su radili sa mnom, doista svima, ne bih ih nabrajao jer ću sigurno nekoga zaboraviti. Tu mislim na oružare, liječničku službu, tehničko osoblje, moj stožer, a iznad svega velika zahvala ide svim mojim igračima jer se s njima stvorio jedan odličan odnos’, rekao je talijanski stručnjak

Paolo Tramezzani od danas više nije trener prve momčadi HNK Hajduk, potvrdio je klub na službenoj stranici. Hajdukovce je vodio u ukupno 24 utakmice, a ostvario je 14 pobjeda, četiri neriješena ishoda te je upisao šest poraza. S njim odlaze i njegovi pomoćnici Attila Malfatti i Valerio Zuddas, potvrđeno je s Poljuda.

Tramezzani se oglasio na odlasku s Poljuda.

“Prije svega, hvala Klubu što mi je omogućio da pošaljem ovu poruku i zahvalu. Poruka je iskrena i od srca i njome želim zahvaliti Klubu, predsjedniku i sportskom direktoru što su u jednom vrlo delikatnom trenutku za Klub donijeli vrlo hrabru odluku da me pozovu”, rekao je Tramezzani u videu koji je izašao na Hajdukovoj službenoj stranici.

‘Ostat ću uvijek navijač ovog kluba’

“S moje strane, nadam se da sam pomogao u ostvarenju ciljeva, a za mene je to bilo predivno iskustvo koje mi je donijelo mnogo radosti. Shvatio sam kada sam došao da biti trener Hajduka jest jedna velika privilegija. To je vrlo poželjna klupa na kojoj su prije mene sjedili i bolji treneri, velika imena i nadam se da nisam razočarao nikoga u onome što je bio moj posao. Želim se u svoje i ime moje obitelji zahvaliti svima u gradu. Njihova strast i ljubav i način svakodnevnog ophođenja, kao da su me prihvatili svojim. Suze mi se ne sviđaju ako nisu radosnice”, rekao je Tramezzani pa zaključio:

“Zato što sam suze boli u životu već isplakao, za stvari, na žalost, puno važnije. Ali nosim sa sobom u jednom dijelu srca sve ljude koje sam mogao upoznati u ova četiri i pol mjeseca. Ja sam im zahvalan na tome. Pomalo sam razočaran, što ipak nisam doživio ugođaj s navijačima na stadionu i to je jedna stvar koja mi je mnogo nedostajala zbog njihove strasti i ljubavi. Želim zahvaliti svima koji su radili sa mnom, doista svima, ne bih ih nabrajao jer ću sigurno nekoga zaboraviti. Tu mislim na oružare, liječničku službu, tehničko osoblje, moj stožer, a iznad svega velika zahvala ide svim mojim igračima jer se s njima stvorio jedan odličan odnos. Bila je to lijepa avantura, jedan lijep put. Dakle zahvaljujem svima i ostat ću uvijek navijač ovog kluba, a Hajduk i Split ostat će uvijek u mom srcu.”