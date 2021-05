Četiri kola prije kraja prvenstva Dinamo je na vrhu ljestvice sa 75 bodova, sedam više od drugoplasiranog Osijeka. Treća je Gorica sa 56, a četvrta Rijeka sa 52. Hajduk ima 48 bodova i nalazi se na petom mjestu

Dvoboj nogometaša Hajduka i Dinama, koji je u srijedu odigran na Poljudu završio je 1:1, a radilo se o zaostaloj utakmici 22. kola Prve HNL. Dinamo je poveo u 16. minuti pogotkom Lovre Majera, a izjednačio je Marko Livaja u 44. minuti.

Bio je to posljednji prvenstveni dvoboj Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a nakon tri pobjede zagrebačke momčadi Splićani su uspjeli osvojiti prvi bod.

Nakon utakmice su treneri obiju momčadi dali izjavu za Arena Sport. Prvi je govorio trener Dinama Damir Krznar.

“Ne možemo biti zadovoljni rezultatom, tražili smo pobjedu, ali mislim da je rezultat sasvim realan s obzirom na situaciju na terenu. Čestitam igračima jer su dominirali usprkos umoru. Utakmica se u zadnjih 15-20 minuta pretvorila u jurnjavu. Veseli nas da smo išli do kraja, do zadnjih granica. Oba vezna reda su napravili puno toga u destrukciji pa nije bilo baš lagano kreirati u sredini. Uspjeli smo izaći kroz kontre u nekoliko dobrih situacija”, rekao je Krznar pa dodao:

“Ovo je utakmica viška, imamo još sedam bodova prednosti. Na Rujevici nemamo baš dobre rezultate i idemo se tamo potući i moramo tamo ići završiti teoriju o osvajanju prvenstva”, zaključio je trener Dinama.

DINAMO NIJE USPIO I PO ČETVRTI PUT U SEZONI POBIJEDITI HAJDUK, PO PRVI PUT IKAD: Livaja u derbi-debiju zabio gol, Diamantakos u 91. pogodio gredu

Tramezzani: ‘Zadovoljan sam’

Nakon njega oglasio se i trener Hajduka Paolo Tramezzani koji nije mogao skriti zadovoljstvo igrom svoje momčadi.

“Zadovoljan sam pristupom i karakterom svojih igrača, njihovim stavom i srčanošću. reagirali smo odmah nakon primljenog gola i to je bilo pozitivno. Moji su me igrači iznenadili načinom na koji su počeli igrati. Oni su prije svega muškarci i odradili su utakmicu na pravi način. Za mene kao trenera je to najvažnije”, rekao je Tramezzani za Arena Sport televiziju.

“Drugo poluvrijeme je bilo kao tenis, jedan šut za nas, jedan za njih, bila je otvorena utakmica, a pogodili smo i stativu. Po meni smo dobro kontrolirali situaciju na terenu. Volio bih da igramo svaku utakmicu kao ovu danas. Bilo je dobro. Varaždin je u prošlom kolu igrao odlično. Za nas nema lakih utakmica”, zaključio je Tramezzani.

Četiri kola prije kraja prvenstva Dinamo je na vrhu ljestvice sa 75 bodova, sedam više od drugoplasiranog Osijeka. Treća je Gorica sa 56, a četvrta Rijeka sa 52. Hajduk ima 48 bodova i nalazi se na petom mjestu.