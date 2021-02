Zanimljivo, talijanski stručnjak nije stavio Miju Caktaša u prvu postavu već drugu utakmicu zaredom, a ipak to nije spriječilo kapetana Hajduka da zabije pobjedonosni gol

U odgođenom susretu 5 . kola Prve HNL Hajduk je na Rujevici pobijedio Rijeku sa 1:0 golom Mije Caktaša u četvrtoj minuti utakmice.

Rijeka je bila bliže pobjedi, a kada se već mislilo kako će susret završiti bez golova, Caktaš je donio gostima prvu pobjedu u Rijeci nakon prosinca 2017.

Nakon utakmice se oglasio trener Hajduka Paolo Tramezzani koji je uoči susreta ostao bez četvorice igrača zbog sumnje na zarazu koronavirusom.

“Znali smo koliko je ova utakmica važna za nas i naše navijače. Ovo je derbi. Možda smo igrali bolje s Osijekom i Dinamom, ali vjerovali smo do posljednje sekunde. Sretan sam zbog igrača. Bilo je grešaka koje ćemo morati popraviti, ali nastavit ćemo s ovim stavom i pokušati napredovati – rekao je trener ‘bijelih’, a zatim se dotakao promjene formacije”, prenosi njegove riječi Dalmatinski portal.

'Caktaš je lider ovog tima'

“Imali smo posljednjih dana nekih zdravstvenih problema. Ovih sedam dana dobro nam je došlo da međusobno pričamo. Rijeka je vrlo dobra momčad, opasni su preko krila. Pripremili smo utakmicu na dobar način. Bilo je opasnih situacija pred našim vratima u drugom dijelu, ali stav i ponašanje igrača je bilo dobro. Ako iduću utakmicu ne budemo dobri onda ovo ništa ne znači. Moramo pripremiti svaku na isti način. Ne želim više vidjeti utakmicu kao protiv Lokomotive”, rekao je nakon utakmice Tramezzani.

Zanimljivo, talijanski stručnjak nije stavio Miju Caktaša u prvu postavu već drugu utakmicu zaredom, a ipak to nije spriječilo kapetana Hajduka da zabije pobjedonosni gol. Pričao je Tramezzani i o njemu nakon utakmice.

“Znate što je klub rekao o njemu. Dok je on u klubu tretiram ga kao svakog drugog igrača. Sretan sam zbog njega. Znam da mu nije lako biti koncentriran zbog cijele situacije. On je vrlo važan igrač i lider ovog tima. To je pokazao i u ovoj utakmici”, zaključio je trener Hajduka.