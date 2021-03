TRAMEZZANI NAJAVIO OKRŠAJ HAJDUKA I GORICE: ‘Razlika u bodovima između nas i njih pokazuje koliko su dobri’

Nogometaše splitskog Hjduka u subotu očekuje teško gostovanje kod hit momčadi HNL-a, Gorice, u 25. kolu Prve hrvatske nogometne lige.

TRAMEZZANI OTKRIO KOLIKO JE ODUŠEVLJEN HAJDUKOM: ‘Nikad nisam bio u klubu koji ima takvo nešto’

Trener Hajduka Paolo Tramezzani u petak je na Poljudu najavio gostovanje u Gorici.

“Imali smo tjedan dana za pripremu i to je bilo prvi put od kada sam ovdje da smo imali takvu situaciju. Za nas je svaka utakmica važna”, rekao je na početku konferencije za medije Tramezzani.

Hajduk u taj doboj ulazi kao četvrta momčad na tablici HNL-a, a Goria je treća s velikih 15 bodova više od Bijelih.

“Razlika između nas i njih u bodovima pokazuje da se radi o dobroj momčadi. Radi se o klubu koji je radio jako dobro u proteklom razdoblju. To je zasluga i Mindaugasa Nikoličiusa (sportski direktor op.a.) koji je sada kod nas i to je dobra okolnost. Gorica je momčad koja gradi igru od posljednje linije i ima izvrsne igrače prema naprijed. Brzi su i agresivni”, prokomentirao je.

