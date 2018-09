‘TRAGIČAR’ PROTIV DINAMA ZA NET.HR O KONTROVERZNOJ SITUACIJI: ‘Ako je prvenstvo smiješno, dajte bar neko natjecanje narodu. Ovo je bila lakrdija’

Razgovarali smo s Mijom Juričićem iz NK Sloge i tajnikom kluba Denisom Jerkovićem o jučerašnjoj spornoj situaciji protiv Dinama

Bila je to prava nogometna fešta na stadionu Glavica u Mravincama pokraj Solina. Aktualni prvak Hrvatske Dinamo u šesnaestini finala hrvatskog Kupa gostovao je kod domaće Sloge, a na tribinama se natiskalo oko 1300 ljudi. Bilo ih je po okolnim balkonima, čak i na groblju koje se nalazi neposredno pored igrališta. Da stvar po domaće bude bolja (ili gora), Sloga se junački držala protiv Modrih i na kraju nesretno izgubila…

Situacija iz 80. minute obilježila utakmicu

Upravo je situacija iz 80. minute obilježila ovu utakmicu. Za pobjedu Dinama i prolazak u osminu finala natjecanja zabio je Mario Budimir iz kaznenog udarca koji nije trebao biti dosuđen. Tragičar utakmice, ni kriv ni dužan, postao je Mijo Juričić koji je na podu loptu dirao rukom. Međutim, prije samog penala glavni sudac utakmice Kulušić morao je svirati prekršaj za domaće koji su, sasvim razumljivo, poludjeli na sučevu odluku…

Juričić nakon toga nije više htio nastaviti utakmicu nakon dosuđenog penala. Nije protestirao, samo je mirno odšetao prema svom treneru Siniši Jaliću i rekao:

“Treneru vadite me van, mijenjajte me, ne želim nastaviti utakmicu”.

Jalić je na kraju izvadio Juričića, a umjesto njega u igru uveo Stipu Gizdića…

“Ma utakmica je najbitnija i sad da ja ostanem u igri nervozan i ljut, to ne bi bilo dobro. Mislim, bio sam ljut jer sam utjecao na rezultat svoje momčadi. Naravno da bi možda u nekim duelima bio žešći i možda bi dobio žuti karton, pa je bilo bolje da sam izašao iz igre odmah. Nakon toga starta i penala sucu uopće ništa nisam rekao, nisam protestirao. Mogao sam doći do njega, psovati, vikati, ali sam se okrenuo put centra prema treneru i rekao mu da želim iz igre”, kazao nam je u uvodu razgovora Mijo Jurčić, s kojim smo porazgovarali jutro nakon utakmice, kad su se emocije malo slegnule…

‘Čuo sam da su u Dinamu poludjeli zbog situacije’

“Trener mi je rekao da se smirim, da nema veze, ali ja sam izričito tražio da me se izvadi iz igre, da nema smisla da više nastavim utakmicu. Kakvog smisla ima nastaviti utakmicu kad se ne mogu smiriti. Kakvog smisla ima da tih deset minuta odigram kad se taj jedan faktor koji utječe na čitavu utakmicu dogodio baš meni. Mislim, daš sve od sebe i onda sudac takvo što dosudi, odluči. Čuo sam komentare prilikom penala u obliku Dinamovih dužnosnika, mislim da se radi o Tomislavu Svetini, da je i on bio ljut na suce što su takvo što dosudili. Čuo sam da su u Dinamu poludjeli zbog situacije. Mislim da je Dinamu malo žao što je došlo do toga. Vjerojatno su suci to morali odraditi jer svi znamo kako se u današnjem nogometu napreduje u tim sudačkim vodama”, objašnjava nam Juričić i nastavlja:

‘Žal postoji zbog mrtve šanse koju smo imali, ali…’

“Žal postoji zbog mrtve šanse koju smo imali, ali mislim da je veća njihova sramota što se to dogodilo. Da smo mi možda pobijedili, za nas bi to bila senzacija, ovako ostaje to ružno u nogometu što se događa i dalje. Bolje da se rješava to. Nama bi puno značilo da smo pobijedili, ali moje je mišljenje da je dobro što ima neka reakcija nakon ovog svega jer bi bilo smiješno daje nema. Kad spominjem ovo ružno u nogometu što se i dalje događa, mislim na općenito u hrvatskim ligama, od prve do pete, vidim takve stvari u ligama petice.

Igrao sam drugu hrvatsku ligu, znam što pričam. Mišljenja sam da klubovi ne utječu na te stvari koliko ta sudačka organizacija koja u znak zahvale i svega što dolazi na nivou nogometa kao sporta, mora pomoći nekom, nešto mora vratiti. Pa veći bi uspjeh i veće značenje u našem nogometu, za čitav hrvatski narod, bilo bi da je Sloga iz Mravinca prošla dalje, nego da je Dinamo prošao i osvojio Kup!

Što Dinamu financijski može pomoći osvajanje Kupa? Pa osvojio ga je ne znam koliko puta. Da se tu radi o plasmanu u Ligu prvaka koje donosi značajnu financijsku injekciju, razumio bi to, sudac je morao je to napraviti i to je to. U ovako jednoj utakmici u kojoj je fešta, u kojoj me došlo gledati mojih 50 prijatelja, supruga i dijete, napravila se lakrdija. Dinamo će možda osvojiti Kup i na Maksimir će doći 80 ljudi i super, ‘osvojili smo Kup’. Ako je prvenstvo smiješno, dajte bar neko natjecanje narodu. Bila je šansa taj Kup da se narod veseli”.

‘Nismo se osramotili nego smo dali sve od sebe’

Juričić je trener mlađih kategorija u Primorcu iz Stobreča i trudi se nogometnu filozofiju poštene igre utkati u mlade nogometaše…

“Klinci su neiskvareni i oni nisu još na tom nivou da to proživljavaju, ali mislim da ih već sad treba pripremati na takve stvari. Prošao sam sve u nogometu, ali opet kad ti dođe ovakva situacija, moja reakcija je možda nekome smiješna.

Ali, jednostavno, to je black – out gdje je bolje reagirati tako nego nekako još gore. Želim zahvaliti svojim suigračima i treneru što smo dali sve od sebe, nismo se osramotili nego smo dali sve od sebe, odigrali smo junačku utakmicu i to nam mora biti na ponos. Za kraj želim kazati kako ruka uopće nije bila sporna, sporan je prekršaj. Vidio sam u novinama da se baš vidi kako se mene gura od golmana, gdje ja padam preko golmana i u tom trenutku lopta dolazi s moje strane. Nisam znao da je moj igrač iza mene, ali kad sam ja pao, vidio sam loptu, računao sam da će sudac prekinuti igru i svirati faul, pa to je tako bilo očigledo. Računao sam uzet ću loptu, neka svira prekršaj i idemo dalje.

No, on je svirao penal. Zašto? Mi smo u drugom dijelu imali dvije šanse, znači više nego oni u tom dijelu susreta. Možda je sudac osjetio da se utakmica neće lako riješiti, pa je vjerojatno on reagirao kako je reagirao baš zbog toga. Poslije utakmice sam čuo da je sudac svirao dva, tri prekršaja za nas koja nisu bila. To je smiješno da ti odmah nakon tog incidenta vraćaš kontra strani s nekim faulovima koji ne postoje. Ma suđenje je bilo smiješno”.

Za komentar viđenog i utakmice zamolili smo i tajnika kluba Denisa Jerkovića…

Puni zadovoljstva i ponosa

“Ponosni smo kako smo jučer odigrali protiv Dinama. Puni smo zadovoljstva i ponosa. I ovako mali klubovi poput nas zaslužuju promociju, da se dokaže da se i u nižim ligama u Hrvatskoj igra jedan dobar nogomet, gdje momci svemu tome pristupaju pošteno. Bilo je zadovoljstvo vidjeti jednu momčad koja se oduprijela Dinamu, na zadovoljstvu sviju nas koji smo ju gledali. Nakon što smo doznali da ćemo igrati protiv Dinama, zadovoljstvo je bilo dosta veliko. Znali smo da se upuštamo u nešto veliko, što nadilazi naše mogućnosti organizacije kluba. Međutim, definitivno i mještani i naš grad Solin kojem mi pripadamo u mjesnom odboru, policija, znači sve službe koju su nam pomogle u organizaciji jako su nas dobro pripremili. Nekad budete obeshrabreno zašto se u to sve upuštaš, ali ti ljudi su nam dali dodatnu snagu, osobito mještani, da to odradimo na najbolji mogući način. Mislim da smo organizacijski odradili jako dobru stvar, a šlag na totu bio je ovaj lavovski boj naše ekipe”, izjavio je Denis Jerković i osvrnuo se na spornu situaciju:

‘Pa zašto ne bi jedan klub iz niže lige ponovio Dugo Selo?’

“Što se tiče toga, toj ruci je definitivno prethodio prekršaj, očiti na našem igraču. Ta ruka je posljedica guranja našeg igrača što se vidi na svim snimkama. Što reći? Nakon svega vidjeti razočarenje naših navijača koji su možda i došli na utakmicu pripremljeni na sve mogućnosti, na debakl i ostalo. No, sad nakon svega ostaje žal. Da smo možda otišli u produžetke, znate kako je tada u takvoj situaciji. Mi bi bili u naletu i totalno neopterećeni i rasterečeni ušli u produžetke, jer bi mi zaista time svoj dio, posao protiv Dinama u ovom dvoboju odradili, dok bi gosti iz Zagreba bili nervozni. Pa zašto ne bi jedan klub iz niže lige ponovio Dugo Selo i izbacio Dinamo iz Kupa? Upravo zbog toga je ovo jedno fantastično natjecanje gdje niželigaši igrom slučaja, srećom mogu dokazati da se mogu oduprijeti i prvoligašima”, ističe Jerković i dodaje:

“Ovo je za mene nadahnuće za sve nas koji radimo u klubu, svi smo mi volonteri. Što se tiče Mije Juričića, on je jedan jako dobar čovjek, mirni dobri obiteljski čovjek koji trenira djecu u Primorcu. Znate kako je, kad ste vi na poslu do 15 sati, a nakon toga idete trenirati djecu i prenosit im svoje nogometno znanje i usprkos svemu stignete uvečer u 18 sati raditi trening sa Slogom, onda dođete u situaciju da jednostavno kažete ‘ja se u ovim godinama mučim, borim, da djeci prenesem nekako poštovanje prema nogometu, a s druge strane imamo situaciju koju imamo’. Mi smo s njim razgovarali nakon susreta i na kraju smo se svi zagrlili, dali si ruku jedni drugima, pogledali se i rekli da je nedjelja za nas najbitnija jer nas čeka prvoligaška utakmica, nastavak je prvenstva za koji imamo plan”.