TOTTENHAM KIKSAO U LONDONSKOM DERBIJU: Arsenal je okrenuo rezultat nakon što su Spursi poveli

Tottenham je od 76. minute igrao s igračem manje nakon što je pocrvenio strijelac Lamela

U derbiju 28. kola engleskog nogometnog prvenstva, velikom londonskom okršaju Arsenal je pobijedio Tottenham sa 2-1 okrenuvši rezultat nakon što su “Spursi” poveli.

Dinamov suparnik u osmini finala Europske lige je poveo je u 33. minuti “rabonom” Erika Lamele, no Arsenal je okrenuo rezultat golovima Martina Odegaarda (44) i Alexandrea Lacazettea (64-11m). Tottenham je od 76. minute igrao s igračem manje nakon što je pocrvenio strijelac Lamela. Arsenal je ovom pobjedom prekinuo niz od pet međusobnih susreta bez trijumfa.

U odnosu na sastav koji je istrčao protiv Dinama, kod Tottenhama su u u prvih 11 bili tek Lloris, Sanchez, Ndombele, Kane i Son, međutim korejski reprezentativac je već u 19. minuti napustio teren zbog ozljede, a ušao je Erik Lamela.

Arsenal okrenuo utakmicu u 64. minuti

Upravo je argentinski veznjak doveo goste u vodstvo u 33. minuti. Bio je to prvi ulazak Tottenhama u kazneni prostor domaćina i odmah pogodak i to kakav. Lamela je mrežu “Topnika” zatresao “rabonom”, nogom iza noge, i to sa 13-14 metara iskosa.

Arsenal je u završnici prvog dijela uspio izjednačiti, a zabio je Martin Odegaard na dodavanje Kierana Tierneyja. Lopta je na putu do gola pogodila Alderweirelda i promijenila smjer, prevarivši tako Llorisa. Arsenal je posve zasluženo izjednačio jer su “Topnici” u prvih 45 minuta dva puta gađali okvir gola – u 16. minuti Emile Smith Rowe je pogodio prečku, a u 37. minuti je Cedric Soares pogodio desnu stativu.

Domaćin je okrenuo rezultat u 64. minuti pogotkom Lacazettea iz kaznenog udarca, a kola Mourinhove momčadi su krenula nizbrdo kada je u 76. minuti Lamela isključen nakon drugog žutog kartona. U 83. minuti Harry Kane je izjednačio rezultat, no gol je poništen zbog zaleđa. U 89. minuti je Kane pogodio stativu iz slobodnog udarca, a samo minutu kasnije odličnu priliku za izjednačenje je imao Davinson Sanchez, ali je jedan od obrambenih igrača uspio zaustaviti loptu na gol liniji.

Sheffield i dalje stoji na začelju

U ranije odigranom susretu Leicester City je pobijedio “fenjeraša” Sheffield United sa 5-0 uz tri gola Kelechija Iheanacha. Leicester City nije imao problema protiv jednog od gotovo sigurnih putnika u niži rang natjecanja. Tri gola zabio je Iheanacho (39, 69, 78), a po jednog Ayoze Perez (64) i Ethan Ampadu (80a-g).

“Lisice” su ovom pobjedom barem privremeno skočile na drugu poziciju sa 56 bodova, dva više od Manchester Uniteda na trećem mjestu, no “Crveni vragovi” imaju i utakmicu manje.

U uvjerljivom vodstvu je Manchester City sa 71 bodom, dok je na samom začelju Sheffield United sa 14 bodova, čak 14 manje od zone spasa. Večeras je još sastaju Manchester United i West Hama.