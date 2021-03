TOTTENHAM – DINAMO 2:0: Plavi hrabro pali u Londonu u velikoj utakmici; Nevjerojatni Harry Kane junak dvoboja

Tottenham je pobijedio Dinamo 2:0 u prvoj utakmici osmine finala EL u Londonu

TOTTENHAM HOTSPUR – DINAMO 2:0 (1:0)

Tottenham Hotspur stadion

Sudac: Gozubuyuk (Nizozemska)

Strijelac: 1:0 Kane (24), 2:0 Kane (70)

Tottenham Hotspur: Lloris – Aurier, Sanchez, Dier, Davies – Sissoko, Ndombele (Hojbjerg, 72); Alli (Bergwijn, 64) – Lamela (Bale, 64), Son (Moura, 64); Kane (Carlos Vinicius, 84)

Dinamo: Livaković – Ristovski, Lauritsen, Theophile-Catherine, Leovac – Majer (Kastrati, 64), Jakić, Ademi (Franjić, 90), Ivanušec – Petković (Gavranović, 78), Oršić (Atiemwen, 64)

Nogometaši zagrebačkog Dinama u prvoj su utakmici osmine finala Europske lige u četvrtak navečer izgubili na gostovanju kod Tottenham Hotspura s 0:2 (0:1). Oba gola za Tottenham postigao je nevjerojatni Harry Kane u 24. i 70. minuti, koji je sad na 26 golova u dresu Spursa u svim natjecannjima u ovoj sezoni.

Lamela sve napravio kod gola za 1:0

Kapetan Tottenhama u 25. minuti spremno je dočekao odbijanac nakon što je pokušaj Lamele zaustavila vratnica, dok je u 70. minuti iskoristio lošu reakciju Teophile-Catherinea koji mu je praktički primirio loptu za udarac sa 10-ak metara. Uzvratni susret igrat će se za tjedan dana u Zagrebu.

No, idemo redom.

Dinamo prepustio posjed Tottenhamu

Hrvatski prvak se u Londonu odlučio taktički povući i prepustiti kontrolu igre domaćem sastavu. U početnim minutama dvoboja izgledalo je kako bi takva postavka mogla donijeti korist Dinamu jer su igrači Tottenhama često griješili u dodavanjima što je otvaralo prostor za protunapade, no nakon uvodnih 15-ak minuta greške u igri domaćih su se prorijedile te je postajalo sve opasnije pred Dinamovim vratima.

Nije dugo trebalo da Tottenham svoju dominaciju pretvori u vodstvo. Alli je u 24. minuti osvojio loptu na lijevoj strani, uposlio Lamelu, a Argentinac se “prošetao” kroz obranu Dinama i nakon ulaska u kazneni prostor uputio udarac koji je pogodio vratnicu, lopta se od okvira gola odbila ravno na nogu Kanea kojem nije bilo teško zatresti praznu mrežu.

Dinamo u prvih 45 minuta uputio tri udarca u okvir

Dinamo je u prvih 45 minuta uputio tri udarca u okvir suparničkog gola, ali sva tri su bila s velike udaljenosti te nisu natjerala Llorisa na ozbiljniju intervenciju. U najboljoj poziciji bio je Oršić koji je nakon samo 40-ak sekundi pobjegao Aurieru no uslijedio je mlak udarac po zemlji kojega je Lloris lakoćom uhvatio.

I nastavak je protekao u igri koja se pretežno odvijala na polovici terena koja je pripadala igračima Dinama, no domaći su teško pronalazili čiste prilike za udarac prema vratima. Dinamo je, pak, uspio zaprijetiti iz brze akcija u 60. minuti, Ivanušec je prihvatio loptu na desnom krilu, poslao prizemnu dijagonalu u kazneni prostor gdje je natrčao Petković, ali njegov udarac nije pronašao okvir gola.

Livaković odlično skinuo Baleu slobodnjak

Trener Tottenhama Jose Mourinho u 64. minuti napravio je trostruku izmjenu, umjesto Allija, Sona i Lamele na teren je poslao Bergwijna, Balea i Mouru, a niti minutu potom Bale i Bergwijn su kreirali veliku priliku za 2:0. Bale je uputio sebi svojstven centaršut s desne strane kojega je na volej dočekao Bergwijn, no Livaković se istaknuo lijepom obranom.

Tottenham je ipak stigao do drugog gola u 70. minuti, Ndombele je proigrao Auriera na desnom krilu, ovaj je ubacio u kazneni prostor gdje je vrlo loše reagirao Teophile-Catherine koji je praktički smirio loptu za Kanea, a kapetan domaćih je iskoristio taj poklon i bez problema udarcem sa 10-ak metara još jednom svladao Livakovića.

Zaprijetio je Bale u 81. minuti iz slobodnog udarca sa 25 metara, no Livaković je odličnom intervencijom odbio loptu u korner, a engleski je predstavnik u sudačkoj nadoknadi imao još dvije jako dobre prilike za povećanje vodstva. Prvo Bale iz neposredne blizine nije uspio pospremiti u mrežu ubačaj Bergwijna, dok je pokušaj Carlosa Viniciusa Livaković bez problema primirio.

Uzvrat je za tjedan dana u Zagrebu.

UŽIVO

90’+4 – Gotova je utakmica.

90′ – Igrat će se još 4 minute.

90′ – Ulazimo u 90. minutu. Ući će Bartol Franjić, a Livaković je dobio kapetansku vrpcu od Ademija koji nije mogao nastaviti susret.

88′ – Ademi je ostao ležati na travnjaku. Ukazuje mu se upravo liječnička pomoć. Uz pomoć izlazi van iz igre, šepa Ademi. Samo da se nije ozlijedio ozbiljnije.

87′ – Ristovski je dobio žuti, Lucas Mora je ostao ležati na travi.

84′ – Kane izlazi, Vinicius ulazi za Spurse. Carlos Vinicius je 25-godišnji Brazilac koji je zabio 6 golova u EL u sedam nastupa, prava napast.

83′ – Kakav slobodnjak Balea, boksa do iznad gola u korner Livaković, bomba je to bila s 20 metara.

80′ – Tottenham ima sigurnih 2:0 i sad su malo usporili, odugovlače igru…

70′ – 2:0 za Tottenham. Kane je zabio za 2:0, ovo mu je 26 gol u dresu Spursa ove sezone. Teophile-Catherine je i u toj situaciji loše reagirao, nije očistio loptu, ona je došla do Kanea koji je matirao hrabrog Livakovića. Theophile Catherine je sklon pogreškama, ali na ovakvom nivou one se ne praštaju, ne protiv Kanea i društva. Ubacio je Aurier s desne strane, Dinamov stoper je bio sam na lopti i imao je dovoljno vremena za ispucati ju. No ona mu je prešla preko noge i došla do Kanea koji je lagano matirao Livakovića i zabio za 2:0. OVDJE možete vidjeti njegov drugi gol večeras.

67′ – Livakoviću majstore, što je sad obranio naša reprezentativna jedinica… Ogromna šansa za Tottenham! Bergwijn je tek ušao i odmah zaprijetio ali na svu sreću nije zabio. Moura je ubacio u šesnaesterac na lijevu stativu, tamo je bio Bergwijn koji je gađao drugi kut, ali Livaković je to odlično skinuo na način da je malo izašao i skratio kut udarca, ali isto tako pokazao reflekse.

63′ – Tottenham stišće svoja kliješta. Evo promjene u momčadi Tottenhama i Dinama. Majer izlazi, Kastrati ulazi. Lamela je izašao kod Spursa, u igri je Gareth Bale. Son isto izlazi, Moura Lucas ulazi. Dele Alli isto izlazi, ulazi Bergwijn. Oršić je izašao umjesto Atiemwena. Koliko sad promjena na terenu. To će utjecati zasigurno na igru.

62′ – Sprema se Kastrati ući u igru za Dinamo. To će donijeti vjerojatno neke izmjene u sustavu igre Plavih.

60′ – Nije išlo to u okvir, Luka Ivanušec je sjajno odigrao za Petkovića koji je tukao iz prve lijevom, nije ju uspio stisnuti i odlazi to pored gola. Dobra akcija Dinama. Po pet pokušaja sa svake strane.

57′ – Dobro što Dinamo i dalje igra hrabro, uopće se ne boji, iako posjed lopte u korist Tottenhama raste.

47′ – Gužva je u petercu Dinama, na svu sreću netko je blokirao udarac Kaneu za korner Tottenhama.

46′ – Počelo je drugo poluvrijeme.

45’+1 – Gotovo je prvo poluvrijeme. Tottenham ima 1:0 i to zahvaljujući jedinoj ozbiljnoj prilici koju je stvorio Lamela, a na kraju zabio Kane nakon odbijanca. Son i Kane puno rade ali Plavi se dobro brane. Jedna lošija reakcija i odmah su dobili gol. To je Tottenham, takva momčad ne oprašta.

46′ – Dier je dobio žuti zbog starta na Petkoviću.

45′ – Igrat će se još jedna minuta.

40′ – 5 naprema 4 za Tottenham u pokušajima na gol.

33′ – Zoran Mamić nije sretan zbog primljenog gola. Dier je izašao s terena i u jednom od tih zračnih dvoboja ozlijedio je nos. Tako da mu se ukazuje pomoć. Evo ubačaja na Petkovića, ali ništa.

31′ – Bruno Petković cilja s nekih 17 metara desnom nakon lijepe kombinacije Majera s Ivanušecom. Lloris je bio dobro postavljen. Udarac u okvir za Dinamo.

24′ – Tottenham vodi 1:0 nakon nesmotrene reakcije u obrani Dinama. Lamela je sve napravio, Luritsen je uspio to zaustaviti, a onda je u prazno otišao Teophile Catherine a Kane se našao na pravom mjestu. Kane je zabio svoj 25 gol za Spurse u ovoj sezoni u svim natjecanjima. OVDJE možete pogledati kako je to izgledalo.

23′ Dinamo kombinira, Oršić se bori na krilu, Petkovića dobro pokrivaju. Ivanušec se također trudi, ali malo mrvicu više hrabrosti bi trebalo u završnici imati.

16′ – Dinamo jako dobro izgleda u prvih 16 minuta. Hrabro je krenuo protiv momčadi koja vrijedi 720 milijuna eura i Mamić ni sekunde nije razmišljao povući se u bunker, već želi napasti domaćine, pokušava preko Oršića po krilu doći do kaznenog prostora domaćina. Gledamo agresivni Dinamo koji radi presing odmah na loptu, kako bi anulirao pokušaje domaćina. Na stranu to što Englezi imaju više loptu u svojim nogama, igraju pametno, dobro stoje na terenu i linije su kompaktne, pomične. Modri odlično čuvaju brzonogog Sona koji je tek jedanput viđen s loptom, a Lauritsen se ne odvaja od Kanea, kao Ristovski koji je koncetriran u obrani, za sad.

14′ – 62% lopta je u nogama igrača Tottenhama, 38% je u nogama dinamovaca. Englezi igraju svoju igru, Mourinhovsku. Lagano pletu mrežu, uspavaju suparnika i onda brzim potezima dolaze do prilike za gol. I dosta su učinkoviti u tome.

10′ – Boksao je Livaković, odlazi udarac Engleza u gol aut. Napad je za Plave.

10′ – Harry Kane izborio je korner Spursa.

8′ – Pokušao je Oršić na lijevom krilu, Lamela to uzima.

7′ – Spursi igraju lagano, mirno, od noge do noge. Dugo grade akcije.

5′ – Son je ubacio u peterac, ali odlazi to iznad glave Kanea. Ristovski je bio tu…

3′ – Igraju hrabro dinamovci, Majer i Ivanušec kombiniraju, Ademi je pokretač napada. Prosjek godina Tottenhama je 27.4, imaju 18 stranaca, moćna momčad.

1′ – Ajooooj, kakva je ovo bila prilika, mogao je zabiti, to sigurno… Oršić je pokušao pobjeći Sanchezu ali loše je pucao iz trka. Neka, samo neka Plavi napadaju.Veznjaci Tottenhama pogriješili su na sredini terena i loptu je ukrao Oršić koji je odjurio prema naprijed, bez obzira što je bio na nekih 35 metara od gola, ako ne i više. Išao je sam na Llorisa, prema njemu je dolazio Davinson Sanchez i imao je dovoljno vremena za zapucati, namjestiti se, vidjeti gdje će pucati. Pucao je Mislav po podu, ali Lloris je to lako uhvatio, udarac je bio preslab.

1′ – Počela je utakmica u Londonu na stadionu Tottenhama. Nadamo se što boljem rezultatu i igri našeg predstavnika. Sretno Dinamo, obrani čast hrvatskog nogometa i pokaži koliko je jak i koliko je hrvatski nogomet napredovao. Stadion Tottenhama treći je najveći stadion u Engleskoj, super moderno zdanje.

20.55 – Momčadi su spremne.

20.54 – Još nas malo dijeli do utakmice.

20.44 – Spursi su vezali četiri uzastopne pobjede, Mourinho je opušten ali misli na Dinamo, ali i gleda prema Arsenalu u nedjelju. Koliko god on tvrdio da je usredotočen samo na Dinamo koji je, pak, na osam uzastopnih pobjda.

“Momčad koja se bori za četvrtfinale EL mora biti dobra, tako da kojekakve priče o autsajderima na ovoj razini ne postoji. Ovo je za nas najteži izazov dosad u EL, Dinamo je izbiljna razina”, istaknuo je Jose Mourinho na presici jučer.

20.43 – “Motiv nam je igrati osminu finala EL protiv takvog suparnika”, dodao je Arijan Ademi, kapetan momčadi.

20.40 – Bruno Petković je naglasio za Arena Sport: “Spremni smo, ne vjerujem da smo loši, odigrali smo do sad suvereno, odlično, skoro pa u svakoj dominirali. Dosta toga će se i nas pitati. Obrana im je jako dobra, ovisi kako ćemo mi odigrati. Nogomet je momčadski sport, pojedinac može dati prevagu ali ako svi budemo igrali na nivou, to je bitnije”.

20.33 – Trener Modrih Zoran Mamić u intervjuu za Arena Sport uoči dvoboja je rekao:

“Veselimo se utakmici, to je ekipa koja po imena zaslužuje borbu za naslov prvaka, sa sjajnim pojedincima i trenerom. Ovo je nagrada za sve što smo do sad napravili. Imaju previše kvalitete ali imaju i nedostataka, koje ćemo mi pokušati iskoristiti. Ne možemo utjecati na to što nema Gvardiola, imamo igrača koji ga mogu zamijeniti. Momčad će morati biti na vrhunskom nivou i u obran i u napadu. No, mi vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat. Brza tranzicija njihova je možda i najveća kvaliteta. Moramo staviti čvrsti blok, ne dozvoliti puno prostora brzim igračima za situaciju jedan na jedan. Moramo biti na TOP nivou”, istaknuo je Zoran Mamić i dodao:

“Bez obzira što igramo protiv velikog protivnika, Dinamo ima gard i pokriće za to. Ne trebamo se bojati ikog. Imamo puno razloga za dobru energiju i ideje, siguran sam da će to dobro izgledati na terenu”.

19:52 – Stigli su sastavi. Mamić je ostao bez Gvardiola. Mourinho je Balea ostavio na klupi. Harry Kane napada od prve minute. Mourinho se odlučio ipak započeti susret s Dinamom sa svojom najvećom zvijezdom. Alli i Son također će igrati od prve minute. Strašna momčad Tottenhama.

19:15 – Uskoro bi trebali biti objavljeni sastavi.

18:12 – Pred nogometašima Dinama težak je dvoboj protiv Tottenhama Josea Mourinha za ulazak u četvrtfinale. Bit će ovo sudar momčadi od 720 milijuna eura vrijednosti protiv one koja je procijenjena na 104 milijuna eura. Stoga, Tottenham je veliki favorit, ali nešto će se u ove dvije utakmice pitati i Dinamo, koji je pravi hit Europske lige. Plavi su u pobjedničkom ritmu, moćno prošli skupinu pa izbacili Krasnodar.

MAMIĆ I IVANUŠEC NAJAVILI OKRŠAJ S TOTTENHAMOM: ‘Sav je pritisak na njima, to im je imperativ, a za nas je ovo nagrada’

Mourinho vjeran sustavu 4-2-3-1, ali…

Jose Mourinho je vjeran sustavu 4-2-3-1, ali prema pisanju engleskih medija još se ne zna s kojim će igračima napasti Dinamo, hoće li odmarati najjače vedete za Arsenal u nedjelju pa dati šansu nekim drugima ili će započeti s njima ili nekim od njih…

Mourinho će procijeniti koliko je teška prepreka Dinamo i sukladno tome vidjeti nastaviti s Kaneom, Delle Alijem i Baleom, primjerice, ili ih odmoriti te pružiti više minuta drugim akterima. Engleski novinari pomalo zazivaju da utakmicu započne s Kaneom i Alijem.

Trener zagrebačkog Dinama Zoran Mamić i igrač Luka Ivanušec održali su u Londonu jučer press konferenciju…

‘Neću misliti o tome kako će Tottenham igrati i tko će igrati’

“Veselimo se, očekujemo dobru i kvalitetnu utakmicu. Igramo protiv velikog i kvalitetnog protivnika u fazi natjecanja u kojoj mi često ne nastupamo. Ali evo, svojim smo igrama u grupnoj fazi i u posljednjoj utakmici s Krasnodarom smo zaslužili biti tu. Vjerujemo u sebe, vjerujemo u momčad i vjerujemo da možemo pružiti dobru igru”, rekao je trener Dinama Zoran Mamić i dodao:

“Neću misliti o tome kako će Tottenham igrati i tko će igrati. Mi se moramo koncentrirati na sebe i vjerovat ćemo u sebe. Momčad mora biti ispred pojedinca i svatko mora biti u službi momčadi. Onda ćemo odigrati odličnu utakmicu”.

‘Sav je pritisak na njima, ovo je njima imperativ’

Strateg Plavih nadodao je još:

“Sav je pritisak na njima, ovo je njima imperativ. Mi moramo biti momčad, što nas je i dovelo do ovdje i onda se možemo nadati pozitivnom rezultatu. Ne bismo bili sretni s minimalnim porazom, u utakmicu ulazimo da je pobijedimo. Ne znam kako će oni igrati, možda će se nekoliko igrača promijeniti, ali mi moramo biti usredotočeni na sebe”.

Ivanušec je istaknuo:

“Trener je sve rekao. Očekujemo dobru utakmicu i ovo nam je nagrada igrati na ovakvom stadionu protiv ovakvog protivnika. Dat ćemo sve od sebe i probat ćemo napraviti pozitivan rezultat”.