TORCIDA UPALA NA TRENING HAJDUKA! Stotinjak ultrasa poslalo jasnu poruku novom treneru i igračima

Hajduk nije Hajduk bez Torcide, zna to i Burić kojem je cilj radom vratiti podršku navijača ovoj momčadi

Hajdukov novi trener Damir Burić brzo se bacio na posao. Burić je istaknuo kako želi što prije otići na trening s Hajdukovom momčadi, a odmah nakon predstavljanja to je i učinio. Na treningu su mu pomagali Tonči Gabrić i Joško Španjić koje je najavio kao svoje pomoćnike i ljude od povjerenja.

DAMIR BURIĆ NOVI JE TRENER HAJDUKA: ‘Na nama je da svojim igrama vratimo navijače na svoju stranu’

Trening su posjetili pripadnici Torcide, njih stotinjak, a pružili su podršku treneru i njegovoj momčadi nakon debakla protiv malteške Gzire United, ali su im i poručili da se moraju boriti za svoj klub, pišu 24sata.

Burić nema sa svojom momčadi puno vremena za pripreme jer je na rasporedu već u nedjelju prvo kolo domaćeg prvenstva u kojem se Hajduk susreće s Istrom.

Ništa bez Torcide

Hajduk nije Hajduk bez Torcide, zna to i Burić kojem je cilj radom vratiti podršku navijača ovoj momčadi.

“Znam da su navijači ljuti. Moramo se nositi s tim. Jedino što možemo je našim igrama vratiti navijače na našu stranu. Navijači su gledali utakmicu, a momčad nije odradila to što je trebala. Naše je da ih vratimo, i to u nedjelju. Moramo imati tu sinergiju i samo s navijačima možemo doći do nekog cilja. Mi moramo krenuti, mi moramo povući tu masu. Ako mi budemo pravi, možemo pokrenuti navijače.”, rekao je Burić na konferenciji za medije.

HAJDUK PITAO ŠTO SE VIDI S PONISTRE: Urnebesan odgovor od samo jedne riječi skupio više od 2 tisuće lajkova

Zanima ga samo budućnost

Burić je u Hajduku bio u sezoni 2015/2016, a nakon toga je trenirao klubove u Austriji i Njemačkoj. Nakon tri godine vratio se u Split, gdje će s velikim motivom ući u klub koji je u velikoj krizi nakon katastrofalnog ispadanja iz prvog pretkola Europske lige

Po odlasku iz Hajduka vodio je austrijsku Admiru Wacker i njemački Greuther Fuerth. Veći dio igračke i trenerske karijere proveo je u Njemačkoj, a prvi trenerski posao dobio je sa 26 godina, kad je bio trener-igrač u Ingolstadtu.

“Zahvalio bih se svima na podršci. Ovo se dogodilo jako brzo i neočekivano. osjetio sam veliku želju i potrebu u situaciji koja je teška za klub. U meni se probudio jedan dišpet i revolt. Dobio sam motivaciju i želju za rad. Htio bih pokazati da smo tu i da smo u stanu odraditi kvalitetan posao. Ne bih se htio osvrtati, zanima me što će biti u budućnosti, a to je prije svega utakmica protiv Istre koja je sutra. Nikad mi nije bilo lako, gdje god sam dolazio, pa nije ni sad”, rekao je Burić na predstavljanju.