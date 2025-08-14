Torcida na putu za Albaniju izazvala ogroman gaf: 'Ja pomislih da su vatrogasci'

Hajduk u četvrtak u Tirani igra uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja.

Bijeli u Tiranu stižu s prednošću od jednog gola iz prvaog susreta koji je završio 2:1, a u Albaniji će imati veliku podršku svojih najvjernijih navijača - Torcide.

Torcidaši u se na put za Albaniju uputili u velikom broju, a putovali su atutobusima i pritom izazvali veliki gaf potpredsjednika Skupštine Glavnog grada Podgorice Dragutina Vučinića koji ih je zamijenio s vatrogascima.

"Preko 20 autobusa s vatrogascima – po slobodnoj procjeni njih 500 iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske uz desetak šlepera", napisao je Vučinić na Facebooku, a kasnije, kada mu je postalo jasno da se radi o navijačima Hajduka izbrisao je tu objavu.

Prije nego što ju je obrisao, ljudi su mu objašnjavali da je riječ o navijačima, a on je sam komentirao:

"Ja pomislih kako su mi opisali da su vatrogasci".

POGLEDAJTE VIDEO: Zajec: 'Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut'