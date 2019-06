Udruga Naš Hajduk i Torcida zajednički objavili priopćenje

Nakon sastanka Hrvatskog nogometnog saveza, Hajduka i Grada Splita u ponedjeljak u Splitu na Poljudu, reagirali su iz Torcide i Udruge Naš Hajduk. Njihovo priopćenje, između ostalog objavljeno i na društvenim mrežama, prenosimo u cjelosti:

“Ideali i čist obraz najbolji su sažetak vrijednosti koje predstavlja borba Hajduka i njegovih navijača za pošten i ravnopravan nogomet. Što može biti važnije od tih vrijednosti?

‘Stranka, kampanja i politika ispred svega’

Ako ste navijač Hajduka – ništa.

Ako ste član HDZ-a – zna se.

Stranka, kampanja i politika ispred svega. Cilj za koji se ne libi nikakvih sredstava. Ni održavanja stranačkoga skupa u prostorijama Kluba. Ni smijanja s onima koji godinama sustavno rade na uništavanju hrvatskoga nogometa, s onima koji se našim idealima rugaju, s onima koji su bezakonje i kriminal ozakonili kako bi vladali močvarom. Može se i vratiti politiku u Hajduk i pljunuti na tradiciju Hajduka, njegov puntarski i nepokoreni identitet, ako to stranačka stega nalaže.

‘Gradski vijećnici su odigrali zapaženu ulogu u ovome političkome igrokazu’

Zapaženu ulogu u ovome političkome igrokazu odigrali su i ostali gradski vijećnici koji su simbol grada prodali za sitniš političkih poena i svoje prizemne dnevnopolitičke interese. Farsa od “povijesnoga sastanka”, koji je rezultirao time da nam se iz našega doma u facu smiju lica kojima je mjesto na tjeralicama, koja su do jučer služila Mamiću, koja godinama doslovno i figurativno sude ovomu klubu i degradiraju njegove navijače – uvreda je za svakoga tko živi Hajduk. Od svih udaraca što ih je politika zadala Hajduku, a bilo ih je, ovo je zasigurno jedan od najnižih. I zove se – izdaja.

‘Suđenje je rak rana domaćega nogometa’

Oni koji Hajduk žive, godinama grade sustav i taj sustav poštuju. Navijači Hajduka na izborima daju povjerenje Nadzornom odboru da strateški usmjerava klub, a oni daju povjerenje predsjedniku kluba da strategiju realizira i vodi Hajduk.

Odabrani smjer su pregovori, a iz objavljenih zaključaka vidimo njihove prve rezultate. Doneseni su zaključci oko zahtjeva. Onih zahtjeva na kojima se temelji – ili bi se barem trebao temeljiti – pošten i ravnopravan nogomet u Hrvatskoj. Posebno se to odnosi na zahtjev za stranim sudačkim povjerenikom, s obzirom na to da je suđenje rak rana domaćega nogometa. Za navijače Hajduka ne postoji “ne može se” i “nerealno je”. Navijači su to dokazali uvijek kad je bilo najpotrebnije.

‘Novi objavljeni zahtjevi i zaključci bliži su lakrdiji nego ozbiljnomu pristupu rješavanju problema’

Ovi novi objavljeni zahtjevi i zaključci bliži su lakrdiji nego ozbiljnomu pristupu rješavanju problema. Čak i da se ispune, neće značiti ništa više od jeftino prodane borbe. Donesene nevjerojatne zaključke o transparentnosti saveza i provođenju Zakona o sportu možemo smatrati samo nespretnim pokušajem šale. Izmjenom inicijalnih zahtjeva odabralo se vjerovati onima kojima navijači Hajduka s razlogom ne vjeruju.

Upravni Odbor Našeg Hajduka održat će sastanak s Nadzornim odborom kluba i o njemu informirati javnost, a naše članove pozivamo da svoje mišljenje izraze na nadolazećoj Skupštini HNK Hajduk i Ćakuli s vodstvom HNK Hajduk.

Naš Hajduk & KN Torcida”, stoji u priopćenju.

Maratonski sastanak u trokutu Hajduk – Grad Split – HNS

Podsjetimo, nakon više od pet sati razgovora u ponedjeljak na Poljudu, u trokutu “Hajduk – Grad Split – HNS”, dogovoreno je da se eurokvalifikacijska utakmica između Hrvatske i Mađarske igra 10. listopada na splitskom stadionu, ali za sada u organizaciji dvoboja sudjeluju Grad Split i HNS.

Međutim, ostavljeni su prostor i mogućnost da se u organizaciju utakmice uključi i Hajduk, ali samo pod jasnim uvjetima ispunjenja zahtjeva čiju su realizaciju dogovorili svi zajedno na sastanku, odnosno u trenutku kad se vidi da se njihovi zahtjevi počinju ispunjavati. Bio je to, za neke a za neke i ne, “povijesni” sastanak na kojem je HNS predstavljala jaka delegacija u obliku izvršnog direktora i ključnog HNS-ovog operativca Marijana Kustića, dopredsjednika Ante Kulušića i Damira Miškovića, u ime Hajduka tamo je bio predsjednik uprave Marin Brbić, dok je delegacija grada bila najbrojnija jer su osim gradonačelnika Andre Krstulovića Opare na Poljud stigli i predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić, kao i Domagoj Maroević, Mate Omazić, Duje Sučić, te Josip Župić.

Formalni predsjednik HNS-a Davor Šuker se u Splitu nije pojavio jer bio na službenom putu, po već dobrom, starom običaju.