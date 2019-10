TOPLAK OTKRIO ZANIMLJIV DETALJ S TRAVNJAKA PRVE HNL: ‘Moram spomenuti važnu stvar. Ovo mi se u Hrvatskoj još nije dogodilo’

“Nakon lude završnice u Puli i slegnutih emocija bilo bi nekorektno da ne spomenem jednu bitnu stvar”

Zaprešićki Inter uspio je spasiti bod na gostovanju kod Istre i to na spektakularan način. Završilo je 2:2 i to nakon što je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade vratar Zaprešićana Žiga Frelih postigao sjajan pogodak nakon prekida.

Trener Intera Samir Toplak kasnije se šalio kako je Frelih doveden jer dobro igra nogomet, ali da se predugo čekalo na njegov pogodak, čak deset kola. No, dva dana nakon utakmice Toplak je na svojem Facebooku objavio zanimljiv status vezan baš za to gostovanje u Istri.

Naime, pohvalio je jedinstvenu atmosferu, odnosno da na većini gostovanja doživi uvrede ili provokacije, a kaže da u Puli toga nije bilo te da tako nešto još nije vidio u Hrvatskoj.

‘U Puli toga nema’

“Nakon lude završnice u Puli i slegnutih emocija bilo bi nekorektno da ne spomenem jednu bitnu stvar. Svugdje kad igraš na gostujućim terenima postoji doza pritiska navijača na goste, dosta i vrijeđanja i provokacija, međutim ovo u Puli je nešto za istaknuti. Utakmica je sama po sebi imala veliki značaj s obzirom na konkurentnost klubova na tablici te bi sama po sebi trebala biti s puno nervoze i iskrica, ali ne i u Puli.

Gledatelji toliko korektni bez mrvice vrijeđanja prema nama te čak s puno respekta i simpatija prema meni osobno. I to sve nakon što njihova ekipa tako nespretno izgubi pobjedu u zadnjoj sekundi. Nešto za zabilježiti i hvala svim Puležankama i Puležanima na korektnosti. To je Hrvatska kakvu ja želim, to je Hrvatska za primjer. BIG RESPECT PULA”, napisao je Toplak na Facebooku.