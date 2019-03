TONĆI KUKOČ PROGOVORIO EKSKLUZIVNO ZA NET.HR: ‘Zašto me provocirate kada znate da ću vas nabušiti sve…’

Hrvatski nogometaš Tonći Kukoč – Petraello (26) EKSKLUZIVNO je za Net.hr odlučio progovoriti o svojoj karijeri, Zdravku Mamiću, o tome zašto ga zovu skandaloznim i kontroverznim, o CSKA, predsjedniku Hajduka Ivanu Kosu, HNL-u, zanimanju Partizana, pozivu u reprezentaciju Bosne i Hercegovine itd.

Mnogo je toga napisano o Tonćiju Kukoču, nogometašu koji hrvatski medijski prostor zauzima ponajviše u kontekstu kontroverznog, skandaloznog nogometaša. Često i on sam svojim izjavama, potezima i objavama na društvenim mrežama ide na ruku takvom mišljenju. To pripisuje svojoj iskrenosti, zato što kaže “stvari kako jesu”.

‘Slučaj majica’

Primjerice, kao što je bio slučaj na tradicionalnom humanitarnom malonogometnom turniru “Četiri kafića” kad se u siječnju 2015. godine pojavio s majicom na kojoj je bio prekrižen znak HNS-a uz poruku “HNS=mafija, gotovo je gotovo”, čime je zaradio kaznu Saveza od 10.000 kuna zbog povrede kodeksa. Spornu je majicu Kukoč opisao kao “poruku pola milijuna ljudi HNS-u”.

‘Kontroverzni’ Kukoč

“Kruži glas o meni da sam kontrovezan i da nemam tolerancije za druge. Novinari su napravili tu sliku o meni, čast iznimkama, svaki put kada sam nešto izjavio napišu kontroverzni Kukoč. Nije se mijenjalo ni kada sam dao gol ili asistirao. Uvijek se napisalo ‘kontroverzni Kukoč dao gol, kontrovezni Kukoč najbolji igrač utakmice’ itd. Zovu me kontroverznim, jer kažem stvari kakve jesu. Nisam nikoga od vas novinara vrijeđao, nisam nikoga ubio, nisam ukrao nikome ništa i onda pišete o meni da sam ja kontroverzan”, počinje svoju priču za Net.hr Tonći Kukoč koji je trenutačno bez kluba. Nalazi se u Splitu, gdje uglavnom trenira dva puta dnevno, a dva puta tjedno i po tri puta dnevno. Tonći trenira s kondicijskim trenerom Markom Škomrljem, za kojeg će kazati kako je najbolji u Hrvatskoj, i profesorom Franom Žuvelom. Nogometni trener mu je Dejan Računica.

‘Problem mi je naći klub baš zbog napisa o meni’

“Ja i Antonio Asanović svaki dan treniramo s njim. Zahvalni smo da možemo trenirati s legendom nogometa poput Računice. Doktor Zoran Tocilj brine se o svemu ostalom”, objašnjava nam Kukoč i ističe kako će na zimu doći pravi klub.

“Moj agent Jerko Radić radi s mnogo ljudi iz nogometa i vodi brigu o svemu. Problem mi je naći klub baš zbog napisa o meni. Nitko ne sumnja u moju kvalitetu. Ljudi iz klubova pročitaju što se piše o meni i misle da sam lud. U životu nikada nisam imao problem s upravom, sa suigračima, navijačima… Imam svoj stav, karakter i ne podilazim nikome. Doći će moj trenutak. Budite sigurni u to”, kazao je Kukoč koji prati sve što se događa u HNL-u. Ali najviše zbog Hajduka u kojem je stasao kao igrač i čiji je nogometaš bio od 2007. (mlađi uzrasti) do 2013. godine kad potpisuje za talijansku Bresciju.

‘Volio bih da prvak bude Hajduk, a Kek radi odličan posao u Rijeci’

“Volio bih da prvak bude Hajduk. Ali želje su jedno, a realnost je sasvim drukčija. Matjaž Kek radi odličan posao u Rijeci. Nadam se da će se nešto promijeniti ove sezone u domaćem prvenstvu. Daj Bože da ih Bijeli stignu”.

Kukoč je nakon epizode u Bresciji potpisao za CSKA i proigrao. Bio je jedan od najboljih nogometaša najuspješnijeg bugarskog kluba u povijesti, skrenuo je pozornost na sebe svojim dobrim predstavama. No, prošle godine klub je zbog financijskog kolapsa izbačen u treću ligu i Kukoč je otišao iz CSKA kao slobodan igrač.

Najbolji lijevi bek u Bugarskoj

“Bio sam najbolji lijevi bek u Bugarskoj, a CSKA u Bugarskoj je kao Real Madrid u Španjolskoj. Ludi žive za taj klub. Pazite sad ovo. Prva utakmica drugoga dijela igrala se u gostima i bilo je dopušteno samo 500 navijača i gostiju da uđu na stadion. Na kraju ih je ušlo je 15.000 tisuća. To sam prvi put u životu vidio. No, na kraju sezone – kolaps. Mnogo je novca ukradeno, dug se na kraju popeo na 20 milijuna eura i jednostavno se moralo krenuti ispočetka”.

Kontaktirao ga je i Partizan

I onda se dogodilo nešto o čemu se s mnogo zanimanja pisalo u medijima. Kontaktirao ga je Partizan i htio dovesti u Beograd.

“Čitam izjavu predsjednika Dinama kako će dovesti veznjaka Crvene zvezde i nitko ništa nije napisao loše o tome. Split je doveo isto igrača iz Srbije i opet nitko ništa nije napisao. Kada je mene agent iz Srbije nazvao i rekao da me želi Partizan, mediji u Hrvatskoj razapeli su me. Skočila je cijela država”, istaknuo je Kukoč i na naše pitanje da nam malo prokomentira stanje u hrvatskom nogometu, Zdravka Mamića, uglavnom takve “tekuće” teme. Kazao nam je:

‘Ja sam svoje kazne platio’

“U posljednjih dva, tri mjeseca tri novinara su mi poslala poruku imam li komentar na Zdravka Mamića? Eto vidite, to je to. Pa zašto me provocirate kada znate da ću vas nabušiti sve. Devedeset posto medija u ovoj propaloj državi svaki dan piše protiv Mamića, svaki dan pljuju po njemu. I onda se njemu digne ona stvar i sazove presicu u jednom od svojih hotela u Zagrebu, a ti isti mediji i novinari što su pljuvali po njemu i vrijeđali ga, nacrtaju se u tom hotelu kao miševi. I onda meni šalju poruke da ja kažem komentar o Mamiću? Pa kamo ide ovaj svijet, majko mila. Te i takve teme o stanju u hrvatskom nogometu, Mamiću, HNS-u i sličnim stvarima me ne zanimaju. Svoje sam rekao i napravio što se toga tiče. Ja sam svoje kazne platio.”

Ništa od povratka na Poljud

Nakon epizode u Calcio Comu, trebao se vratiti u Hajduk nakon što je klub proteklog ljeta napustio Hrvoje Milić, koji je prešao u Fiorentinu.

Međutim, od povratka na Poljud nije bilo ništa. Kukoč je poslije na društvenim mrežama napisao kako je predsjednik Hajduka Ivan Kos njegovu agentu rekao kako je popravio odnos s HNS-om i kako ne može dopustiti da ga ja uništim. Istaknuo je i spomenutu majicu koju je nosio na turniru “Četiri kafića” kao problem.

‘Nemam taj gubitnički karakter, a Kos treba pi*kice’

“Kos ima pravo. Nemam karakter kakav on treba. On treba pi*kice, a ja to nisam. Ja sam igrač koji će, ako izgubi, srušiti onaj Poljud i neću pričati ni s kim kući sedam dana. Sve dok ne dođe sljedeća utakmica na kojoj ću uzorati teren i doći do pobjede. On voli one koji pognu glavu i vole da se radi s njima što se svakom prohtije. Je*iga, imao je pravo. Ja taj gubitnički karakter nemam”, dao je do znanja Kukoč i dodao kako mu nije jasno da u Splitu nema “nijedan pametan da bude predsjednik Hajduka”.

‘Rekao sam istinu, mogu pogledati svakom čovjeku u oči’

“Može nas biti 200.000 luđaka, ali imamo i mi u Splitu fakulteta, ima sigurno pametnih i sposobnih da budu predsjednici Hajduka. Rekao sam istinu, mogu pogledati svakom čovjeka u oči. Ne bojim se nikoga, ali poštujem navijače jer znam da daju zadnju kunu da gledaju Hajduk. Bih li došao u Hajduk da sad dobijem poziv? Samo ću vam ovo kazati. Karakter ljudi koji su sada na Poljudu i moj karakter, nemoguće je spojiti”, ističe.

Kukoč je u ožujku 2015. godine dobio poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali taj je poziv glatko odbio.

‘Ja sam Hrvat i u toj reprezentaciji ću igrati’

“Poziv u BiH dobio sam kad sam igrao u CSKA. U klubu su me zvali u ured i rekli da je došao poziv za Bosnu i Hercegovinu. Rekao sam da ‘sam ja Hrvat, jel to mene netko za*ebava?’ Kažu mi ‘nije, evo ti dokument’. I vidim da su mi stvarno poslali poziv. Moja poruka glasi: Ja sam Hrvat i u toj reprezentaciji ću igrati”.

‘Teško je ljudima koji ne mogu prehraniti svoje obitelji, ne meni’

No, izbornik Vatrenih Ante Čačić trenutačno baš i ne računa na njega.

“Svakom sportašu dođu teška vremena. Najlakše je odustati. Oni koji su odustali, vrijeđaju nas koje igramo. Oni nisu ljutiti na nas, samo su isfrustrirani na sami sebe. Jer su odustali. I uvijek im je netko drugi kriv. Ali opet, kad me pitaju je li mi teško? Ne mogu reći da mi je teško. Teško je ljudima koji rade za 2000 kuna mjesečno i kad dođe posljednji dan u mjesecu, a oni nisu sigurni imaju li dovoljno novca da prehrane svoju obitelj. Samo oni mogu reći da im je teško. Ja mogu reći da samo oni koji su bili gladni sa mnom i stajali uz mene kada sam prolazio kroz teška vremena, u jednom trenutku u životu će jesti za mojim stolom”.

‘I dalje mislim da sam najbolji lijevi bek u Hrvatskoj’

Za kraj je Tonći Kukoč, koji od bivših hrvatskih nogometaša jako cijeni i respektira Roberta Jarnija, za kojeg će reći da je najveći lijevi bek u Hrvatskoj, ponovio ono što smo već sad od njega više puta čuli.

“Vjerujem u sebe. Govorio sam da sam najbolji bek kojeg Hrvatska ima i sada tako mislim i govorim. Moje vrijeme će doći, kockice će se okrenuti, u to ne morate sumnjati”, završio je Kukoč.