ŠOKOTA ZA NET.HR O SVOM KUMU BIŠĆANU: ‘Svi smo nekad radili gluposti, ali budite sigurni da će Igor dati čitavog sebe za Rijeku’

Razgovarali smo sa Šokotom o dolasku Bišćana na klupu Rijeke

Bivši hrvatski nogometaš, sad trener Igor Bišćan, u srijedu je predstavljen na Rujevici kao novi strateg Rijeke. Nakon Matjaža Keka koji je na riječkoj klupi proveo pet i pol godina i klubu, gradu i navijačima Rijeke priuštio uspjehe kakve klub nikad nije ostvario do njega, započinje Bišćanova era…

Vijest iznenađujuće odjeknula u hrvatskim medijima

Ova vijest iznenađujuće je odjeknula u hrvatskim medijima, tim više jer je u subotu bio dogovorio sve uvjete s ciparskim Anorthosisom. No, očito sve dogovoreno nije bilo toliko jako da Bišćan izdrži poziv s Rujevice.

Tomo Šokota i Bišćan vjenčani su kumovi jedan drugom, tamo još od 2003. kad se Šokota vjenčao sa svojom današnjom suprugom Eminom u Samoboru. Jako se dobro poznaju, igrali su u zajedno u Dinamu ukupno pet godina u dva mandata (period od 1997. do 2000. i od 2007. do 2009.).

Stoga je Šokota idealan sugovornik na ovu temu. Kako Tomo gleda na novi posao svog kuma?

“To je sjajan potez za obje strane. Rijeka je klub koji ima viziju, posložene stvari unutar kluba i njima je savršeno došao Igor kao trener, s obzirom da je on isto takav čovjek. Organiziran, karakteran, pobjednik, ima sve ono što treba za uspjeh. To je jedan odličan spoj i ja mu želim puno sreće na novom poslu”, kazao nam je Tomo Šokota i nastavio:

‘Iza njega stoje rezultati’

“Znam ga odmalena, igrali smo zajedno, jako je karakteran, kumovi smo si, on meni, ja njemu, mojoj djeci, što onda mogu reći o njemu? Iza njega stoje rezultati. S Rudešom i Olimpijom napravio je sjajne rezultate. S jednim je izborio nastup u prvoj hrvatskoj ligi, s drugim je nakon 25 godina osvojio dvostruku krunu u Sloveniji. Znači, ne samo da ima kvalitete kao čovjek nego i kao trener. Rijeka je najsloženiji klub u Hrvatskoj, najmirniji i u klubu će imati podršku predsjednika Miškovića i moći će normalno raditi svoj posao. To je za njega odlično, kao i za Rijeku”.

Armada rekla ne Bišćanu

No, nije Bišćanov dolazak kod dijela navijača dočekan sa simpatijama i to kod onog najžešćeg. Armada mu ne može oprostiti što im se, kao igrač Dinama, 1999. zamjerio proslavljajući gol pred njihovim navijačima držeći se za međunožje. “Nikad zaboraviti, nikad oprostiti! Igore, odlazi!! Prvaci 98/99!!!”, objavio je jučer službeni KN Armada Rijeka s prekriženom Bišćanovom fotografijom, čime su jasno dali do znanja što misle o njemu kao treneru prve momčadi.

Miškovića navijačko mišljenje nije pokolebalo

No predsjednika Damira Miškovića to nije pokolebalo u odluci i Bišćan je i službeno naslijedio velikog Matjaža Keka. Sad, koliko to može biti problematično, ako se uzme u obzir da Armada ima jak utjecaj na klub i da je bitan faktor u klupskim ambicijama.

Bad Blue Boysi također ne zaboravljaju Šokotinu majicu na Poljudu 2001. godine na velikom derbiju između Hajduka i Dinama, kad je prilikom proslave pogotka skinuo dres i otkrio navijački slogan zagrebačkih navijača ‘Uvijek kontra Splita’, kao i pokazivanje iste u Osijeku zbog čega je zaradio i kaznu od 10 000 kuna. I iz tog iskustva, sedamnaest godina poslije, Šokota nam objašnjava:

‘I ja i mi svi koji smo bili nekad mlađi žalimo za nekim stvarima’

“Gledajte, bili smo klinci, i ja sam radio ludosti kad sam bio igrač. Nisi razmišljao, igrao si nogomet. No, čovjek je sad trener. Može on biti dinamovac, ali to nema veze. Rijeka je sad njegov klub i budite sigurni da će on za momčad i uspjehe kluba dati sve kao da je dijete kluba. Ne vidim da bi tu moglo biti problema, sigurno da i ja i mi svi koji smo bili nelad mlađi žalimo za nekim stvarima, ali tad je bilo takvo vrijeme, tako smo razmišljali i vjerojatno u ovim godinama sad kad smo zreliji i iskusniji sigurno da ne bi to napravili te neke gluposti. To je nogomet, to je sport i mislim da navijači, s obzirom da će ga upoznati, sigurno neće uzeti to za neko zlo. Vjerujem da će se to s vremenom sigurno zaboraviti kad bude dao sve od sebe, cijelog sebe za taj klub i navijače”, zaključio je Tomo Šokota.