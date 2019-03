TOMO ŠOKOTA NAJAVIO SPEKTAKL NA MAKSIMIRU: ‘Kažu da me Ronaldo gledao kao neku vrstu idola, živjeli smo u istoj zgradi…’

‘Po ovome što pričam s Portugalcima, oni misle kako će lako pobijediti već u Maksimiru’

Nogometaši Dinama i Benfice sučelit će se večeras u 18:55 na stadionu Maksimir u prvoj utakmici osmine finala Europske lige. Susret je za 24sata.hr najavio Tomo Šokota, bivši napadač hrvatske nogometne reprezentacije koji je nosio dres oba kluba.

“Čim sam vidio ždrijeb pukle su me emocije, počelo mi se vrtjeti u glavi sve što sam prošao s Dinamom i Benficom, sve dobre i loše stvari. Veselim se novom odlasku u Lisabon, tamo ću vidjeti neke stare prijatelje, a još se više veselim ovako dobrom Dinamu. Zaigralo mi je srce, kako ne bi? Dinamo i Benfica su dva moja kluba, tu sam proveo najljepše igračke godine. U Dinamu sam dvaput bio najbolji strijelac, tu sam igrao Ligu prvaku, a Benfica mi je bila dokaz da mogu uspjeti i na višoj razini”, kazao je u uvodu razgovora Šokota i otkrio da ga je portugalski klub zvao u goste na uzvratnu utakmicu.

Ronaldov susjed

Potom je razgovor otišao u smjeru Šokotinih dana provedenih u Portugalu gdje je u to vrijeme karijeru započinjao i Cristiano Ronaldo.

“Živjeli smo jako blizu, viđali se svakodnevno. Sjećam se, kada je on tek počinjao Zlatko Zahovič mi je rekao kako će Cristiano Ronaldo biti najbolji igrač na svijetu. Nisam mogao vjerovati što on to priča, rekao sam mu da nije normalan. Dok je imao 17 godina samo je driblao, cijeli stadion mu je zviždao. Ali, Zlatko je bio u pravu. A Cristiano i ja smo imali i istog bankara. Igrao sam protiv njega dok je bio klinac, ma vidio se kod njega potencijal. Ali, mislim kako je pravi igrač postao tek u Manchester Unitedu pod Sir Alexom Fergusonom. Kažem, Zlatko me tih dana uvjeravao kako će Ronaldo biti najbolji na svijetu, a ja mu odgovorim kako on samo dribla i nikom ne da loptu:”

Prisjetio se potom još nečega.

“Jednom sam prilikom preko Luke Modrića tražio dres za sina, Ronaldo me se odmah prisjetio. I tih dana kada smo živjeli blizu, pa i brojnih događaja. Gledajte, ja sam tada bio u top-formi, igrao baš jako dobro. Glupo je meni pričati o tome, ali neki kažu da je on mene tada gledao kao neku vrstu idola, haha.”

‘Pokrijete se po glavi i čekate’

Kao Benficin igrač Šokota je zabio i Dinamu. Opisao je taj osjećaj.

“Ma to je jako teško, tko će kome nego svoj svome. Kada zabijete takav gol, šutite, pokrijete se po glavi, čekate da prestane slavlje i da što prije lopta krene s centra. Nogometaši su profesionalci, ljudi to razumiju, ali vjerujte da nije užitak zabiti svome klubu.”

Susret svoja dva kluba najavio je prokomentiravši Dinamo.

“Vjeruju u sebe, beskompromisni su, imaju rezultate i sjajnog trenera. Sada oko kluba nema pritiska ili negative, navijači su se vratili na tribine, a znam kakav je osjećaj kada navijači vjeruju u tebe. Onda idete i iznad svog maksimuma. Cijeli grad je uz momčad, dečki su to zaslužili.”

Benfica će podcijeniti Dinamo?

Uvjeren je da bi portugalski sastav mogao podcijeniti hrvatskog prvaka.

“Hoće sigurno! Po ovome što pričam s Portugalcima, oni misle kako će lako pobijediti već u Maksimiru. OK, u formi su, imaju devet vezanih pobjeda, ali ne shvaćaju kako ih u Maksimiru čeka pakao. Navijači na kakve nisu navikli i jedna jako ozbiljna momčad. Puno tih mladih igrača Benfice je naviklo igrati pred punim stadionima, neće se oni prepasti, ali će se iznenaditi kada vide atmosferu na tribinama. A ako Dinamo uz to hrabro krene u prvih 15-ak minuta, sve je moguće”, zaključio je Šokota.