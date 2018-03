TOMIĆ RAZOČARAN, KOPIĆ USHIĆEN NAKON VELIKE POBJEDE: ‘Nismo odustajali i na kraju je ispalo dobro’

Reakcije trenera nakon utakmice polufinala hrvatskog Kupa

Nogometaši Hajduka izborili su finale hrvatskog Kupa nakon što su u polufinalu izbacili Lokomotivu nakon izvođenja penala. Svoje reakcije za Hrvatsku nogometnu televiziju podijelili su treneri odmah po završeku lutrije jedanaesteraca.

SPLIĆANIMA DRAMA U KRANJČEVIĆEVOJ: Hajduk nakon ruleta jedanaesteraca izborio finale hrvatskog Kupa!

“Dominirali smo, imali veliki broj prilika. Vjerovali smo da ćemo to riješiti u 90 minuta. Imali smo velik broj kontri i znao sam da imamo dovoljno kvalitete da to privedemo na pravi način”, rekao je Željko Kopić za HNTV odmah nakon utakmice. “Bez obzira na rezultat, htio sam da težimo svojoj igri. Nekad je to lošije, nekad bolje. Nismo odustajali i na kraju je ispalo dobro”, nastavio je Kopić.



U drugom polufinalu 4. travnja igraju u Zagrebu Dinamo i Rijeka, a finale je 23. svibnja u Vinkovcima.

“Razočaranje je sigurno ogromno. Prvo poluvrijeme odigrali smo jako loše, utakmica s Dinamom ostavila je traga. Nakon promjena na poluvremenu počeli smo igrati nogomet”, izjavio je trener Lokomotive Goran Tomić. “Hajduk je imao svoje šanse, i mi svoje, u produžecima smo dobro parirali i sve je završilo tom lutrijom penala”, završio je Tomić.