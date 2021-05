Goranu Tomiću i Rijeci predstoji finiš sjajne sezone HNL-a

Trener Rijeke Goran Tomić prije dva mjeseca, nešto malo više, došao je na Rujevicu. Točnije 1. ožujka službeno je bio predstavljen. Protiv Dinama je izgubio 2:0, pa nakon toga remizirao sa Slaven Belupom 1:1 a onda je uslijedio niz od 6 pobjeda u prvenstvu protiv Varaždina, Slaven Belupa, Gorice u ludoj utakmici 4:3, Šibenika, Lokomotive i Istre 1961, da bi na Rujevici odigrali “nulu” s Osijekom.

LEGENDA RIJEKE UOČI SKOROG ODLASKA: ‘Meni i obitelji nije bilo lagano zbog svega što se dogodilo, ali ne žalim zbog ničeg’

U posljednjoj ligaškoj utakmici izgubili su na Poljudu u Jadranskom derbiju protiv Hajduka 3:2. Trenutno je Rijeka na 4. mjestu prvoligaške ljestvice, 7 bodova iza Gorice uz utakmicu manje (Gorica jučer pobijedila Osijek). I ispali su iz Kupa od Istre. Navedeno je Tomićev rezime dosad na klupi u HNL-u.

“U trenutku kad sam došao na kormilo prve momčadi Rijeke, Gorica je bježala 12 bodova. Tako da ste strane trebamo gledati stanje na ljestvici. Znači, samo pozitivno, stigli smo smanjiti za 8 bodova”, kazat će Goran Tomić.

Kad je preuzeo momčad, ona je imala crni niz od pet utakmica u kojima nije znala za pobjedu, od toga 3 poraza i dva remija. Nije izgledalo dobro. Tomić je uspio podignuti momčad i sad to kud i kamo bolje izgleda na terenu. No, neće imati lagan posao do kraja. Cilj je uhvatiti to treće mjesto, ali raspored tog posljednjeg dijela govori da počinje i završava s jakim suparnicima, a između ima “nezgodna” gostovanja. U nedjelju slijedi Dinamo na Rujevici, pa onda Rijeka ide na dva puta, u Koprivnicu kod Slavena i u Varaždin koji se bori za ostanak. A onda za kraj, na Rujevicu dolazi Gorica.

No, na muci se poznaju junaci, rekli bi smo. Razgovarali smo s Goranom Tomićem putem google meeta o završnici sezone, ali i još nekim drugim, aktualnim stvarima.

“Mislim da je ovo moj dosad najveći izazov u karijeri”, kazao nam je u uvodu razgovora Goran Tomić.

NET. HR: Jeste li zadovoljni trenutnim rezultatima Rijeke?

TOMIĆ: Tu sam već dva mjeseca, imali smo deset prvenstvenih utakmica i dvije utakmice u Kupu. Generalno, mislim da smo napravili jako dobre stvari što se tiče prvenstva. Kiksali smo u tom Kupu, što nas je jako jako iznenadilo i tu bi kazao da smo podbacili, nakon što smo prošli u Osijeku to četvrtfinale. Što se tiče samog prvenstva, mislim da smo napravili odlične stvari i da smo momčad koja je u tih zadnjih deset utakmica, nakon Dinama uz Osijek uzela najviše bodova i stvorila kakvu, takvu prednost u odnosu na konkurente. Generalno sam zadovoljan sa ostvarenim. Što se tiče ciljeva, naravno da su oni u Rijeci najveći mogući, dakle, izboriti taj neki plasman u Europu.

NET.HR: Koji je bio glavni razlog dolaska u Rijeku?

TOMIĆ: Pa da, znate i sami što se sve događalo kad sam bio u Lokomotivi. Praktički, imao sam taj ugovor na stolu s klubom iz Kine, s Guangzhouom. Međutim, zbog nekih određenih razloga, zbog današnjeg stanja u kojem živimo, to se nije dogodilo. Nakon toga sam dobio poziv od direktora Mancea, nakon što su oni imali tih određenih problema u prvenstvu i nakon što su smijenili trenera, odmah sam pristao. Razlog tomu jednostavno nisam htio propustiti priliku da dođem na stepenicu više najboljih hrvatskih klubova i svi mi treneri, nama je cilj da treniramo najbolje hrvatske klubovi. Ja sam jako sretan zbog toga i mislim da je ovo moj najveći izazov u karijeri.

NET.HR: Može li Osijek dohvatiti Dinamo?

TOMIĆ: Sigurno da je ovo jedna velika sezona za Osijek, napravili su stvarno jedne odlične stvari u prvenstvu, puhali su do samog kraja i pušu za vratom Dinamu, međutim mislim da je to neka opipljivija prednost, ne vjerujem da će Osijek ove godine stići Dinamo. Mislim da je prvenstvo odlučeno.

NET.HR: Komentari Bjelice kako je prvenstvo neregularno?

TOMIĆ: Ne bih komentirao izjavu Bjelice što se toga tiče, generalno mogu samo reći da je liga nikad jača. Bio sam sudionik lige i 2012. sa Šibenikom, 2016. sa Istrom i mogu reći da je liga sad najjača. Svake godine ste možda imali možda do dvije momčadi koje odmah otpadnu, ne mogu konkurirati ili nemaju kvalitetu da konkuriraju s ostalima, a ove sezone nemate niti jednu utakmicu gdje možete unaprijed upisati bodove, velika borba za ostanak, Europu i prvo mjesto. To se može pripisati rastu hrvatskih trenera i novim terenima.

NET.HR: Mislite li da Dinamo ima previše igrača na posudbi?

TOMIĆ: Ne mislim, mislim da je stvarno jako bitno da ti kvalitetni igrači pronađu svoje mjesto u prvoligaškim klubovima, ako su jako kvalitetni, mislim da je jako bitno za hrvatski nogomet. generalno, nisam to previše razmišljao ali u svakom klubu imate nekoliko igrača posuđenih, iz ostalih klubova, ne samo iz Dinama tako da ne vidim ništa sporno u tome.

NET.HR: Chelsea protiv Real Madrida?

TOMIĆ: Oduševio me Chelsea, jednostavno, iskreno nisam ni sam vjerovao da mogu odigrati na tom nivou dvije utakmice. Mislimo da će doći do nekog razdoblja kad padnu, kad popuste, međutim ili je taj engleski nogomet jednostavno toliko otišao naprijed u odnosu na ostale lige, jer oni dominiraju u svemu. I fizički dominiraju s tom energijom, pritišću suparnika i fazu obrane i fazu napada, rade na visokom nivou tako da sam na kraju ostao iznenađen koliko je Real inferioran bio u odnosu na Chelsea. Potpuno zaslužena pobjeda Chelsea i prolazak dalje. Čak sam to i igračima govorio, u nekoj svojoj analizi sam im pokazao neke detalje i upozorio, pokazao im te neke igrače Chelseaja na koji način rade neke stvari, oduševio me način na koji su odigrali.

NET.HR: Rad u Lokomotivi i u Rijeci, kako se trener prilagodi na novu momčad, na nove igrače?

TOMIĆ: Ja sam imao fantastično razdoblje u Lokomotivi, u tom trenutku Lokomotiva je za mene bila stepenica više u odnosu na klubove koje sam trenirao. Ciljevi u Lokomotivi su bili isto visoki, nastojati se domoći mjesta za Europu, razvijati mlade i strane igrače ako dođu. Naravno da to nije bilo medijski toliko popraćeno kao ovdje, Rijeka je veliki klub. Tu je ta neka razlika. Ali, generalno taj neki pritisak kojeg imaju treneri, svima je isti. Vodili vi momčad u trećoj, prvoj ligi ili u europskoj utakmici, Ligu prvaka, svaki trener to doživljava na svoj način. Stoga mislim da je Rijeka stepenica naprijed u mojoj karijeri.

NET.HR Što je bio vaš prvi potez kad ste došli u Rijeku?

TOMIĆ: Bila je to jedna specifična situacija, nije lako kad negdje dođete, uzmete momčad usred sezone. To mi se već jednom dogodilo kad sam bio u Istri. Sad mi se opet dogodilo. Teško je kad kola krenu nizbrdo vratiti u neki normalan put, jer igrači nisu u nekom stanju, pad samopouzdanja, treba puno energije i volje uložiti da bi se pokrenulo. Naravno, morate raditi neke izmjene, taktičke, jer ako ne promijenite ništa nije to to, a onda opet ako i promijenite to vam ne garantira da ćete imati dobar rezultat. Puno se stvari treba poklopiti, puno uz dozu sreće i neke svoje zamisli. Od prvog dana sam imao zamisao kako bi ta Rijeka trebala izgledati na terenu, imam svoje čvrste ideje koje sam od prvog dana nekako uspio sprovesti u djelo.