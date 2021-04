TOMIĆ PROGOVORIO O KLJUČNOM DETALJU UTAKMICE I ONOME ŠTO SLIJEDI RIJECI: ‘Sve derbi do derbija’

Tomić je u ovoj utakmici odlučio promijeniti sustav pa je stavio tri stopera

U prvom od dva nedjeljna derbija 31. kola Prve HNL Rijeka i Osijek su na Rujevici odigrali bez golova, nakon čega je Osijek sve dalje od titule.

“Jedna prava, muška, ratnička utakmica, onako kako smo očekivali. Čestitam igračima na uloženom trudu, danas su dali sve od sebe. Ovo su utakmice kada neki detalj odlučuje – je li to prekid, je li to nešto drugo. Mi smo imali najveću moguću priliku koju je moguće imati, jedanaesterac, i šteta što je nismo iskoristili, ali generalno nemam što zamjeriti igračima”, rekao je nakon utakmice trener Rijeke, Goran Tomić.

DRAMA NA RUJEVICI: Osijek osvojio samo bod i sve je dalje od titule, Rijeka zapucala penal

Derbi do derbija

Tomić je u ovoj utakmici odlučio promijeniti sustav pa je stavio tri stopera.

“Išli smo s time jer Osijek ima bočne ubačaje s Bočkajem i Silvom, a tu je i Mierez gore koji skače s glavom i zabija i tu smo išli na ideju da neutraliziramo to i to je jako dobro izgledalo. S druge strane smo opet mijenjali kada su oni uveli druge napadače tako da me veseli taj trud koji smo uložili i energija.”

Slijedi nekoliko dana odmora, a onda veliki jadranski derbi protiv Hajduka.

“Sad ću dati jedan dan slobodan igračima, a onda se idemo spremati za tu utakmicu. Sve derbi do derbija”, zaključio je Tomić.