Modrima trebaju još dva boda iz četiri preostale utakmice kako bi matematički osigurali naslov. To mogu napraviti večeras (19.00) na Rujevici, protiv Rijeke, ali trener Goran Tomić ima drugačije planove

Dinamo je prošle srijede na Poljudu remizirao s Hajdukom 1:1. U sudačkoj nadoknadi Diamantakos je pogodio okvir gola, pa čak Splićani mogu žaliti za sva tri boda. Očekivao se nastavak dobre igre Hajdukove mladosti kao protiv Rijeke, prvenstveno Biuka i Ljubičića zajedno s Vuškovićem. No, Ljubičić je očito bio previše impresioniran utakmicom, pa ga je u drugom dijelu zamijenio Diamantakos. Hajduk je dobro parirao Plavima koji su bili dosta umorni. U posljednjih 15 minuta podignuli su dinamovci ritam, no bilo je ipak vidljivo da je na njima Europa ostavila danak, kraj sezone se bliži, umor može biti odlučujući, ključni faktor.

Može li ovog puta Hajduk biti recept odnosno vodilja kako protiv Dinama, može li iskoristiti Rijeka večeras od 19.00 na Rujevici (Arena Sport 3) sve slabosti prvaka Hrvatske i vodeće momčadi lige? Pričali smo i o tome u video razgovoru sa strategom Rijeke.

‘Hajduk je bio bolji od Dinama’

“Odlična utakmica u Splitu, mislim čak da je Hajduk bio bolji. Dinamo nije imao svoj dan, kao da su bili potrošeni, izmoreni, vjerojatno od velikog ritma utakmica. A mladi igrači, očekivane su njihove oscilacije. Teško je očekivati da će u svakoj utakmici biti na visokom nivou, to se njihove prve prave utakmice”, kazao nam je Tomić i osvrnuo se na učinjeno dosad na klupi Rijeke:

“Stigli smo 8 bodova od 12, koliko je Gorica imala u trenutku kad sam ja došao u klub nad Rijekom. Imamo snage i moći doći na to 3. mjesto. Sve za nas počinje u nedjelju s Dinamom, ne trebamo previše predstavljati, govoriti o Dinamu. Sigurno najbolja momčad lige. No, igramo na našem terenu i sigurno da ćemo napraviti sve da bodovi ostanu u Rijeci. No, bez obzira s kim igrali mi moramo biti na nivou, nebitno s kim igrali. U ovih 10 utakmica imali smo četiri zahtjevna gostovanja, Šibenik, Goricu, Koprivnicu i Pulu, tako da ni ovog puta ne vidim da ni to ne možemo napraviti. Nadam se da će ta zadnja utakmica s Goricom odlučivati za to 3. mjesto”, rekao nam je Tomić i dodao:

‘Želimo biti na visokom nivou’

“Ne gledamo uopće na način taj ili da će Dinamo biti umoran ili da neće imati svoj dan, jednostavno gledamo da mi budemo na visokom nivou, da napravimo utakmicu na način na koji mi to želimo, igramo svoju igru, da pokažemo odlučnost, želju za uzeti pobjedu. Ne idemo u utakmicu s kalkulacijom da će Dinamo slučajno da će biti umorni ili imati loš dan. Jednostavno, mi gledamo da rastemo iz dana u dan i budemo što bolji, da sami od sebe ovisimo”, istaknuo je Goran Tomić i prokomentirao i Jadranski derbi na Poljudu prije osam dana, u kojem su Riječani izgubili 3:2:

‘Kad je Hajduk otišao na 3:1, onda smo mi preuzeli konce igre’

“Mi smo došli tamo nakon jedne pozitivne serije od 6 pobjeda uz remi s Osijekom, sigurno da je bio plan da tamo ostanemo neporaženi, međutim to prvo poluvrijeme nismo odigrali kako treba, nije to bilo dobro. Nismo bili pravi u duelima i fazi napada. Imali smo jako puno tih neforsiranih grešaka, u kontranapadima protivničkim nismo dobro stajali, tako da generalno nije to bilo odigrano dobro u tom prvom dijelu. U drugom poluvremenu, osim tih uvodnih 4 do 5 minuta, kad je Hajduk otišao na 3:1, onda smo mi preuzeli konce igre i bili bolji. Imali smo dosta šansi i za izjednačiti, međutim lopta kasnije nije htjela u gol. No, ako gledamo svih 90 minuta, Hajduk je zasluženo dobio”.