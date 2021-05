Od skandala, ni Benzema ni Valbuena više nisu igrali za reprezentaciju

Izbornik svjetskih nogometnih prvaka Francuza Didier Deschamps objavio je popis kandidata za skorašnje Europsko prvenstvo, a među 26 igrača nalazi se i napadač Real Madrida Karim Benzema. Benzema, koji je ove sezone zabio 29 golova za “Kraljevski” klub” vraća se u redove “Tricolora” nakon šest godina pauze zbog ucjenjivanja suigrača snimkom seksa.

Posljednji put igrao je za Francusku 8. listopada 2015. godine, a potom je izbačen iz nacionalne vrste zbog ucjenjivanja Mathieua Valbuene.

Benzema se sumnjiči da je bio dio skupine koja je od Valbuene tražila 150.000 eura kako ne bi u javnost pustila snimke njegovog seksualnog odnosa s nepoznatom osobom.

Istražitelji tvrde da je Benzema ohrabrivao Valbuenu da plati ucjenjivače i prenosio uvjete pod kojima bi mogao spriječiti vlasnike snimke seksualnog odnosa da je puste u javnost.

Benzema je 4. studenog 2015. priveden, ali je ubrzo pušten, no u listopadu ga očekuje suđenje. Benzema je negirao optužbe, a uz Realovog centarfora optužene su još četiri osobe, a prijetim im do pet godina zatvora za čin iznude.

Od skandala, ni Benzema ni Valbuena više nisu igrali za reprezentaciju, premda je Benzema nekoliko puta izjavio kako bi se želio vratiti u redove “Les Bluesa”.

Puno je bilo reakcija na Deschampsovu odluku da vrati Benzemu, a najiščekivanija je bila upravo Valbuenina.

“Nemam šta reći na to. Ako će donijeti nešto pozitivno za reprezentaciju, to bolje za Plave. Za mene Deschmaps izlazi kao pobjednik u svakoj situaciji. Ako uspije reći ćemo da se znao daptirati bez obzira na težak kontekst, ali ako ne uspije neće ga kriviti. Zbog toga radi dobro svoj posao. Je li me nazvao kako bi me obavijestio o Benzemi? Nije, ne očekujem ništa od Didiera i od nikoga drugoga. Danas ja odlučujem o svom životu i zabavljam se na terenu. Nemam više komentara”, rekao je za RMC.

Valbuena, koji danas igra za Olympiakos, priznao je da je bio uznemiren načinom na koji je izbačen iz reprezentacije.

“Bilo je to 2016. Didier me nazvao i rekao mi kako me neće voditi na Euro iz sportskih razloga… Volio bih da je to tako. Francuska reprezentacija je nešto posebno i teško mi je bilo prihvatiti da više neću igrati za nju. Kada danas vidite da su u njoj neki igrači koji igraju malo za svoje klubove, onda pomislite kako pravila nisu za sve ista. Stoga mi nemojte govoriti da je to bilo iz sportskih razloga. To me boli i razočaralo me”, završio je.