VELIČANSTVEN USPJEH U RUSIJI ZA HRVATSKU KRIJE ZAMKU: To što još uvijek sanjamo može biti problem, bez obzira što smo viceprvaci svijeta

Razgovarali smo s trenerom Nantesa Vahidom Halilhodžićem i godinu dana hrvatskog osvajanja drugog mjesta na SP-u

Odmah nakon završetka, za nas povijesnog finala SP-a protiv Francuza, prvo smo se čuli s njim. Gledao je utakmicu u Nantesu u društvu prijatelja. Sad kad se prisjećamo tih nezaboravnih dana, na dan kad obilježavamo povratak srebrnih Vatrenih u domovinu i ludu proslavu na ulicama Zagreba na kojima je, prema pocijeni, bilo oko 550 000 ljudi, odlučili smo nazvati upravo njega da nam prokomentira, ovog puta s odmakom, povijesni uspjeh Hrvatske i Francuske…

‘S jednakim veseljem gledam na ovaj povijesni uspjeh za Hrvatsku i Francusku’

Vahid Vaha Halilhodžić, cijenjeni bosanskohercegovački trener, javio nam se prije treninga u svom Nantesu i za Net.hr uspio izdvojiti malo svog vremena kako bi podijelio dojmove, prisjetio se kako je to izgledalo i otkrio kako sad gleda na događanja na Mundijalu i nakon njega…

“I sad, evo s odmakom od godinu dana, s jednakim veseljem gledam na ovaj povijesni uspjeh za Hrvatsku. Za Hrvatsku je ovo posebno veličanstven uspjeh jer se radi o jednoj maloj zemlji, maloj ali opet velikoj i ponosnoj koja je na tom turniru igrala sjajni nogomet. Teško da će se ikad takvo što ponoviti za Hrvate. I sve ono što je uslijedilo nakon toga dokaz je kakav su uspjeh Hrvati napravili u Rusiji”, kazao nam je Vaha i dodao:

‘Srebro će zlatnim slovima ostati upisano u povijesne knjige hrvatskog nogometa’

“To će zlatnim slovima ostati upisano u povijesne knjige hrvatskog nogometa. Što se tiče Francuske, bio je to ukupno drugi naslov prvaka svijeta koji se čekao od 1998. godine. No, ovog puta Tricolori su to ostvarili na SP-u na kojem nisu domaćini. Tako da za njih to ima još jače značenje za generacije igrača koje dolaze u toj zemlji.

Bez obzira što su pobijedili Hrvatsku u finalu, s velikim respektom i kasnije impresijama ovdje se govorilo o Hrvatskoj. I za vrijeme trajanja turnira Francuzi su isticali kvalitete hrvatskih igrača, iako ih je, generalno, plasman u finale iznenadio i, opet, nije… Da, malo kontradiktorno, ali tako bi nekako opisao tadašnje shvaćanje i pogled Francuza na događanja na Mundijalu. Od prije su znali za hrvatske igrače koji igraju u velikim europskim klubovima, ali ostali su iznenađeni da tako jedna mala zemlja dođe do finala. To je ipak u Francuskoj bilo malo iznenađenje. Moram naglasiti kako je Hrvatska zadobila simpatije velikih europskih nogometnih sila, a to znaju i u Francuskoj” govori nam Vaha kojeg smo upitali da li kod Francuza vlada takva sreća zbog osvojenog naslova i godinu dana poslije, kao što je to slučaj u Hrvatskoj gdje se mediji i cjelokupna nacija prisjećaju dana ponosa, slave i nacionalnog zajedništva…

‘U Hrvatskoj je vladala puno veća euforija’

“Nije to tako izraženo u Francuskoj, razumljivo i zašto. U Hrvatskoj je vladala puno veća euforija, iako se i u Francuskoj slavilo, veliki broj ljudi uživao je u jednom zanosu. Dakle, osim što su Francuzi osvojili naslov prvaka već dva puta, ovdje ima puno sportova u kojima su Francuzi prvaci svijeta, pa su ljudi naviknuli na ovakve trenutke. No, nogomet je ipak posebni društveni fenomen i upravo ovaj sport izaziva najviše emocija i tuge, kao i sreće, kod Francuza koji su ponosni na ovaj trijumf, a bili bi ponosni i na samo finale, da je Hrvatska, kojim slučajem, u njemu slavila… No, ono što me kod Francuza oduševljava u tom kontekstu je ona poznata ‘život ide dalje’. Dakle, ne živi se dugo na staroj slavi, ne sanja se u oblacima, nego se gleda prema budućnosti.

Biti prvak, osvojiti uspjeh, živiti s takvim pedigreom, jako je nezgodna stvar jer te može poljuljati”, daje do znanja ugledni trener i nekako nas podjeća na trenutke koji su uslijedili nakon osvajanja bronce u Francuskoj 1998., a to je da se nismo plasirali na prvo veliko reprezentativno natjecanje nakon tog uspjeha (Euro u Belgiji i Nizozemskoj).

Ne želimo coprati Dalićeve izabranike kao niti samog izbornika, kreatora ovog uspjeha, nego samo istaknuti kako u takvim trenucima, kod takvih uspjeha, postoji zamka koja nam se već dogodila… Iako, Hrvatska ima takve klasne igrače i široku bazu talentiranih igrača u dolasku (iako je taj nogometni bazen, logično, manji nego u većim zemljama s većom bazom i selekcijom igrača), itekako može odgovoriti izazovima današnjeg nogometa i svega onog što on nosi s njim, znači konstantnost uspjeha, filozofija shvaćanja uspjeha, pomicanje granica u sportu općenito i igranja značajnijih uloga na nogometnim prvenstvima (završnice natjecanja ili barem drugi krug)…

Nakon uspjeha dolazi do emotivnog pražnjenja i zasićenja

“Igrači se zadovolje uspjehom, mentalno i emotivno se iscrpe, pa ih je teško motivirati za daljnje izazove. Hrvatska je naviknula sad na takve uspjehe, ali vrlo teško će Vatreni ovako nešto ponoviti, realno gledajući, koliko god se radilo o jednoj jakoj reprezentaciji. Nije baš lako u takvoj situaciji niti voditi reprezentaciju, niti je lako ostati na takvoj igračkoj razini. To je vrlo teška stvar”, objašnjava nam Vahid Halilhodžić i na našu konstataciju kako su tijekom povijesti postojale reprezentacije koje su duže vrijeme dominirale europskim i svjetskim nogometom poput Španjolske ili, primjerice, Francuske s kraja 90′-tih, ističe:

Iskustvo osvajanja trofeja i igranja završnica prvenstava

“Istina, ali radi se o velikim nogometnim nacijama, tradicija… To su desetljeća skupljanja iskustva, osvajanja trofeja, igranja završnica, drugačijeg percipiranja i shvaćanja uspjeha… Njima je ovo što je napravila Hrvatska normalno, možda čak i nije uspjeh jer takve nogometne nacije usvijek pucaju na sam vrh, ako me razumijete… Također, u domaćim ligama konkurencija je jača nego u Hrvatskoj, kao i u samoj nacionalnoj momčadi. Ma, to je jedan drugi nivo, teško je za Hrvatsku i ostale ‘male’ zemlje održavati takav nivo dulji niz godina. Sve u svemu, još jednom čestitke Hrvatskoj na uspjehu”, zaključio je Vahid Halilhodžić.