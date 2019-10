NIKO KOVAČ MORAO JE OPRAVDATI PORAZ PROTIV PROSJEČNOG HOFFENHEIMA: Otkrio što ga je najviše naljutilo

Iako mnogi smatraju da mu je mjesto na klupi i da je njegovo vrijeme prošlo, Thomas Müller zaigrao je danas protiv Hoffenheima i upisao asistenciju za gol Roberta Lewandowskog

Niko Kovač i njegov Bayern nakon sjajnog izdanja u Ligi prvaka i rekordne pobjede protiv Tottenhama svoim su navijačima u Allianz Areni donijeli razočaranje. Bayern je u blijedoj predstavi od Hoffenheima za koji još uvijek nije zaigrao Andrej Kramarić izgubio 2:1.

Dvostruki strijelac za Hoffenheim je bio Sargis Adamyan, dok je za bavarce jedini gol zabio Robert Lewandowski.

“Nažalost, nismo mogli prenijeti euforiju iz one utakmice koju smo igrali u utorak u današnju utakmicu – to me ljuti”, rekao je Kovač nakon svog prvog poraza u sezoni.

Kritike zbog Müllera

Iako mnogi smatraju da mu je mjesto na klupi i da je njegovo vrijeme prošlo, Thomas Müller zaigrao je danas protiv Hoffenheima i upisao asistenciju za gol Roberta Lewandowskog. Kovač je na kritike odgovorio:

“On nije neki nebitan igrač. Thomas je jako važan igrač”, rekao je Kovač nakon utakmice za televiziju Sky.

Bayern je na terenu izgledao dosta dobro na samom početku, sredinom prvog dijela stvorili su nekoliko prilika u samo par minuta, no nikako nisu mogli staviti tu jedinicu na semafor.

Ali je zato Hoffenheim iskoristio njihovu lošu realizaciju i stigao do vodstva. Adamyan je pogodio prvi put u 54. minuti. Lewandowski mu je odgovorio u 73. minuti nakon odličnog ubačaja Thomasa Mullera, no čovjek odluke za Hoffenheim zaključio je priču u 79. minuti za Hoffenheim. Ivan Perišić igrao je za Bayern od 60. minute.

Tijesna borba

Prvi je ovo poraz Bayerna ove sezone. Momčad Nike Kovača zasad je na prvom mjestu, no osam momčadi s vrha ljestvice nalazi se unutar dva boda, tako da će ovo do kraja biti zanimljiva utrka.

Unatoč porazu Bayern je ostao vodeći jer Borussia Dormund nije uspjela slaviti kod Freiburga,koji je na 2:2 izjednačio u 90. minuti autogolom Akandjia. U derbiju su Bayer i Leipzig odigrali 1:1 pa Bayern, Borussia Dortmund, Leipzig i Bayer imaju po 14 bodova na čelu ljestvice.