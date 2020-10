OSTALI SMO ZATEČENI ONIM ŠTO JE ADVOCAAT NAPRAVIO: ‘To me pomalo iznenadilo, jer u prvom dijelu Dinamo nije mogao doći do svoje igre’

Utakmicu Dinama i Feyenoorda za Net.hr analizira Nikola Jurčević

Nogometaši Dinama sinoć su na Maksimiru, na otvaranju natjecanja po skupinama u Europskoj ligi, odigrali nulu s jednom od najjačih nizozemskih momčadi Feyenoordom iz Rotterdama, koju vodi slavni nizozemski stručnjak Dick Advocaat. Zanimljivo, bila je to jedina utakmica prvog kola od 24 susreta koliko ih je bilo na programu, koja je završila bez pogodaka…

Utakmica s dva različita poluvremena

Bila je to utakmica s dva različita poluvremena. Feyenoord je u prvom dominirao, imao više od igre, devet udaraca na gol od toga su 4 išla u okvir. No, na svu sreću, Nizozemci svoje prilike nisu iskoristili.

Drugo je poluvrijeme donijelo bolju igru Dinama, koji je u posljednjih 18 minuta ušao s igračem više. No, unatoč prilikama i napadima, dinamovci brojčanu nadmoć na travnjaku nisu iskoristili. Od 72. minute, naime, Feyenoord je ostao bez Senesija, koji je neoprezno startao u glavu kapetana Ademija, a koji je pak završio krvav, s povezom.

Kad se sve zbroji i oduzme, poglavito neiskorišteni kazneni udarac gostiju u 8. minuti kad je sjajni Dominik Livaković obranio kapetanu Feyenoorda Berghuisu, kao i sve one promašene šanse gostiju iz Rotterdama, po bod svakome pravedan je ishod. Dobro je i to što su Wolfsberger i CSKA također remizirali (1:1).

Za prolazak skupine, statistički, treba više od sedam bodova i bit će to pravi izazov za prvaka Hrvatske. No tko zna, možda ovaj jedan na kraju bude i presudan za Zagrepčane. No, sve ćemo vidjeti na gostovanju u Moskvi sljedeći četvrtak, nakon tog dvoboja ćemo više znati. Treba biti iskren i kazati kako Dinamo nije igrao bajno i može biti zadovoljan nulom, ali isto tako kako je puno puta dosad ovakve utakmice gubio, a Feyenoord je pak, s tih 0:0 ponovio rezultat iz 2013. svojih sunarodnjaka iz obližnjeg grada Eindhovena (88 km je udaljenost između ova dva nizozemska grada). Da, vidi se koliko su Plavi napredovali u tom iskustvu u Europi, pa i u situacijama kad trener napravi promjene u momčadi, koje bi se nekad prije možda osjetile, zbog kojih smo u prošlosti znali i gubiti.

‘Livaković je ponovno pokazao koliko je bitan za Plave u ključnim trenucima’

Za analizu utakmice zamoljeli smo proslavljenog bivšeg hrvatskog nogometaša, sad trenera Nikolu Jurčevića, koji nam se javio odmah po završetku dvoboja u Zagrebu.

“Utakmica je imala dva lica. Prvo poluvrijeme je donijelo ne baš pravo Dinamovo izdanje. Feyenoord se nametnuo igrom, posjedom i kontrolirao je dosta utakmicu, bez nekih preizglednih prilika osim tog penala koji je bio strahovito bitan, i tu je Livaković ponovno pokazao koliko je bitan za Plave u ključnim trenucima, kad je potrebno spašavati momčad. Dinamo nije imao pravi ritam, nije imao prave prilike, ali imao je nekoliko igrača koji su bili impresionirani s obzirom na manjak internacionalnog iskustva”, kazao nam je u uvodu bivši igrač i trener Dinama Nikola Jurčević, kojem smo na ovo Jurino, da je bilo nekoliko igrača koji su bili impresionirani, odmah izdvojili jedno ime…

“Mislite tu na Jakića?” Upitao je Jurčevića potpisnik ovog teksta. Kristijan Jakić je, naime, zakasnio u reakciji oborivši Marka Diemersa što je finski sudac okarakterizirao kao jedanesterac za goste…

“Pa dobro, dogodi se takva pogreška ali kažem, bila je to jedna relativno nova momčad u odnosu na prije s nekoliko mlađih igrača koji su igrali u odnosu na prošlu sezonu kad su igrali Olmo, Petković, Dilaver, Konđor, Leovac… Na njihovim mjestima su igrali mlađi igrači. Normalno da to nije baš tako jednostavno protiv jednog čvrstog europskog suparnika, odmah u startu pokazati pravo lice. Međutim, u drugom polvremenu se slika promijenila. Specijalno nakon isključenja. No, i prije toga je to bila jedna sasvim druga predstava Plavih. Jako dobar ulazak Petkovića, Ivanušeca i mladog Franjića. Njihov ulazak dosta je ubrzao igru. Ivanušec je imao nekoliko prodora i minijatura i Petko koji je pokazao koliko je bitan igrač za Modre, na jedan specifičan način. Ipak je on nogometaš koji puno razigrava, koji se pojavljuje i na sredini travnjaka, kao i na boku. Nažalost, u toj situaciji nedostaje u šesnaestercu. Ali, s tim svojim građenjima, razigravanjima pomaže momčadi da dođe do prostora i do šansi. No kažem, nema ga toliko onda u tom trenutku u šesnaestercu suparnika”.

Zoran Mamić startao s trojicom stopera

Trener Dinama Zoran Mamić startao je s trojicom stopera, Joško Gvardiol bio je lijevi bek umjesto Leovca, a stopersku liniju činili su novopridošli Danac Lauritsen, Theophile–Cartherine i Stojanović. Marin Leovac ostao je na klupi, ali nisu startali Gavranović i Petković u špici, kao protiv estonske Flore, nego je trener Plavih sastavio postavu s Kastratijem na desnom krilu protiv ofenzivnog beka Feyenoorda Ridgeciana Hapsa. Lovro Majer tako je bio “prava desetka” koja je povezivala linije i radila pritisak u ofenzivnom dijelu, a Mario Gavranović, koji je u formi, u samom vršku napada umjesto Brune Petkovića. Bio je to sustav igre 4-4-2. Feyenoord, s druge strane, utakmicu je započeo s visokim presingom i zatvorio Dinamo. Nizozemci su dosta visoko stajali u prvom poluvremenu, u drugom su se ipak malo povukli.

Dinamo je prvu, ali i jedinu priliku u prvom dijelu imao u 28. minuti. Oršić je bio ubacio neugodnu loptu u kazneni prostor prema Gavranoviću, koji je pucao iz okreta glavom (okrznuo je loptu), ali je golman Feyenoorda Bijlow fantastično reagirao. U prvih 45 minuta gosti su imali još jednu odličnu priliku, no Linssen nije iskoristio nesporazum Lauritsena i Gvardiola.

“Kad bi gledali drugo poluvrijeme, pogotovo kod tog isključenja, malo je nedostajalo da se dođe do tri gola. No, ipak na kraju možemo reći da je rezultat realan. Prvo poluvrijeme je pripalo Feyenoordu s manje prilika, drugo poluvrijeme Dinamu s više prilika. U odnosu na rezultat u Klagenfurtu, vidimo da je skupina K izjednačena. Ponovo se starta tako reći od nule. Sad sve momčadi imaju po jedan bod. I u Austriji se očekivala pobjeda CSKA, ali vidjeli smo da i taj Wolfsberger može pomrsiti račune. Čini mi se da će do zadnjeg kola biti sve otvoreno”, objašnjava nam Nikola Jurčević.

Po prvi put nova obrana Dinama imala je premijeru u Europi. Kad kažemo nova, mislimo na to da je Danac Rasmus Lauritsen debitirao za Dinamo u Europi, a upravo je on i doveden u Zagreb kako bi pojačao segment koji nije bio na nivou u dosadašnjem dijelu sezone. Kako je vama izgledala obrana Lauritsen – Theophile-Cartherine – Stojanović i Gvardiol na lijevom beku?

“Znači, kad gledamo, nije tu bilo nekih izrazitih prilika od strane Feyenoorda. Tako da, s obzirom na ‘novu’ obranu, ajmo to tako pod navodnicima kazati s dva nova igrača, recimo to tako, jer su prije tu bili Leovac i Dilaver, dosta su korektno odigrali. Bitna stvar pogotovo za Dinamo da se Theophile-Cartherine polako diže, dvije godine glavni igrač Modrih u obrambenoj formaciji, pogotovo u europskim utakmicama, ako ne računamo onaj kiks protiv Šahtara prošle godine na jesen u Ligi prvaka, ali kad to kažem ne mislim na kiks u smislu igre nego poteza u smislu udaranja igrača, ali to je igrač koji daje stabilnost i dominaciju obrani. Rasmus Lauritsen također je bio korektan, Gvardiol je bio isto korektan na svojoj strani. Mislim da je obrana odigrala OK. Na kraju krajeva, i sam rezultat, kao i događanja na terenu, sugerira i obrani daje prolaznu ocjenu”.

‘Dinamo je pogodio s izmjenama’

U 54. minuti Zoran Mamić napravio dvostruku izmjenu. Bruno Petković ušao je umjesto Marija Gavranovića koji nije dobio nijednu upotrebljivu loptu iako je pokazivao želju, a Luka Ivanušec umjesto Kastratija, dok je Mislav Oršić prešao na desno krilo, da zatvori ofenzivne pokušaje Hapsa. Uvođenje Ivanušeca bio je pun pogodak. Pojačala se dinamika…

“Kao što sam rekao, ulasci igrača koje sam spomenuo ipak su promijenili dinamiku igre. Na kraju krajeva, i Lovro Majer se u zadnjih pola sata digao i odigrao bolje nego u prvih 60 minuta, a Ivanušec je s nekoliko prodora, na kraju je ušao u super šansu i iznudio nekoliko prekršaja na sebi, isto bio jedan od važnijih sudionika tog nekog preokreta u načinu igre. Za mene i Petković, i Ivanušec i mali Bartol Franjić koji je zamijenio Jakića, pogođene su izmjene. Dečki su dobro reagirali, podignuli ritam, iako treba kazati da ipak od 73. minute kad su Nizozemci dobili crveni, e tu je onda Dinamo dobio neka krila, samopouzdanje, krenuo po pobjedu, vidjelo se da Feyenoord ne razmišlja više o igri prema naprijed. Tako da se Feyenoord tu pomalo na jedan sretan način obranio”.

Dojma smo kako trener Feyenoorda Dick Advocaat nije po ničem iznenadio Zorana Mamića. Napravio je, doduše, samo jednu izmjenu u odnosu na zadnje dvije prvenstvene utakmice. Pa je tako umjesto ozlijeđenog Fera na “šestici” zaigrao iskusni Toornstra, strijelac u 1:3 porazu Feyenoorda na Kantridi 2014. godine, kad je hat-trick zabio Andrej Kramarić, a koji je formacijski gledamo išao na Majera u igri, a u momčad je ušao Turčin s nizozemskim državljanstvom, Orkun Kökcü.

Za razliku od Dinamovog stopera Lauritsena, Feyenoordov napadač Danac Nicolai Jørgensen ušao je s klupe. Joško Gvardiol imao je težak zadatak zaustavljanja njihovog najopasnijeg igrača, ljevaka na desnom krilu Stevena Berghuisa. No, to je bila prilika za mladog igrača da se dokaže, za potrebno kaljenje.

‘Vidjelo se početkom drugog poluvremena da Feyenoord ne teži više nekoj dominaciji’

“Pa dobro, mislim da je tu bila jedna razlika, zato me i iznenadio već sam ulazak u drugo poluvrijeme, zato što je Feyenoord prvi dio igrao s puno više mirnoće u dodavanju, puno više brzine, agresije i svega. Tu Dinamo nije mogao doći do svoje igre. Ali, već se vidjelo početkom drugog poluvremena da Feyenoord ne teži više nekoj dominaciji, nego kao da se zadovoljava tim neriješenim ishodom. I kao kruna toga, došlo je do tog isključenja Senesija nakon žestokog starta nad Ademijem, kojem je nogom razbio glavu. Malo je na kraju nedostajalo da Dinamo pobijedi. No, za prvu utakmicu možemo reći da je OK rezultat i solidan dojam”.

Sljedeću utakmicu Plavi igraju protiv CSKA u Moskvi…

“CSKA je jača momčad od Feyenoorda ali isto tako momčad koja ne pripada najvišem razredu europskog nogometa, iako je čvršća momčad od Feyenoorda. No, ekipa s obzirom na ligu koju igraju, a u Rusiji se tako igra, Dinamo s njima može igrati. Tako da, pogotovo u uvjetima koji danas vladaju, igra u gostima nije neki hendikep za goste. Dapače, može biti čak i lakše za odigrati nego kod kuće”.

I za kraj nam je Jura prokomentirao hrabru predstavu Rijeke u skupini F protiv Real Sociedada na Rujevici. Na kraju je lider španjolskog prvenstva slavio u sudačkoj nadoknadi golom Bautiste na asistenciju Merina s 1:0.

‘Žao mi je što Rijeka nije nagrađena s tim neriješenim rezultatom’

“Gledao sam utakmicu i žao mi je što Rijeka nije nagrađena s tim neriješenim rezultatom, jer su bili na korak i s obzirom na način s kojim su parirali vodećoj momčadi La Lige, mislim da su zaslužili taj jedan bod. Odigrali su utakmicu na svom jednom maksimumu fizičkih kapaciteta. Vrlo pametno, na jedini način na koji su mogli igrati sa Španjolcima. S njima se teško nadigravati, ako se uzme u obzir tehnička inferiornost koju imaju i ligu koju igraju. Znači, tu su ih dosta limitirali u nekom broju šansi, a vrlo često su izlazili u kontranapad gdje možda nedostaje malo više svježine i neki zadnji potez da možda i dođu do tog gola. Rijeka me ugodno iznenadila i žao mi je što nisu bili nagrađeni barem bodom, jer su ga tako reći već imali u rukama”.