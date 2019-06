‘Današnji sastanak bio je unutarnji stranački sastanak HDZ-a’

Zanimljivo je bilo sinoć u studiju HRT-a u emisiji “Otvoreno”, u kojoj su gostovali izvršni direktor HNS-a Marijan Kustić, “trener svih trenera” Miroslav Ćiro Blažević, novinar Hrvatskog radija Marko Šivak i u Splitu Damir Petranović. Predstavnici Hajduka i splitski gradonačelnik nisu željeli doći u emisiju.

ŠTO SE DOGAĐALO IZA ZATVORENIH VRATA, JE LI HAJDUK DAO ULTIMATUM HNS-U? Kustić nam je objasnio i situaciju koja je sve zbunila

14 godina nisu Vatreni igrali u Splitu

Na početku je pušten kratki prilog u kojem je, između ostalog, bio spomenut loš odnos na relaciji HNS – Hajduk u posljednjih 20 godina, odnosno isječci s nezaboravnih utakmica Vatrenih na Poljudu, odnosno tih nekoliko koje su se uopće i odigrale… U 14 godina Vatreni su u Splitu igrali ravno nula, a onda je uslijedila 2015. godina, “pomirdba HNS-a i Juga” i krajnjeg ishoda u obliku one nesretne svastike na praznom Poljudu u lipnju iste godine, nakon što je reprezentacija uglavnom igrala u Zagrebu, a nakon Maksimira i u Osijeku i Varaždinu. Ne i u Splitu… “Tamo su igrane prijateljske utakmice”, stoji u prilogu.

‘Uistinu je ovo bio povijesni sastanak’

“Prije svega mi je drago da ste napravili ovu emisiju i da se priča o problemima kad postoje. Uvijek volim kazati da se problemi riješavaju za stolom. Uistinu je ovo bio povijesni sastanak. Jer, moramo napraviti taj iskorak. Veseli me da je Grad prihvatio domaćinstvo. Nadam se da će se i Hajduk, do ispunjavanja i usklađivanja dijela zahtjeva. Došli smo do nekih zajedničkih stavova. Dobro je da smo zajedno došli do nekih zajedničkih stavova i načina kako to riješiti. Ono što je bitno, ne bih otvorena pitanja vezivao uz reprezentaciju, ona je naša svetinja, inzistiramo na tome da reprezentacija mora igrati po cijeloj Hrvatskoj, rekao je na početku Kustić, a tako kaže i izbornik Zlatko Dalić.

‘Ovo je bio jedan u nizu sastanaka s istim karakterima i riječima’

“Ovo je bio jedan u nizu sastanaka s istim karakterima i riječima, kojemu je prvenstveni cilj bilo odigravanje utakmice u Splitu, da se predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović može pojaviti u Splitu, slavodobitno i nekako poništiti svoju sramotnu izjavu o orjunašima u Splitu, slikat se na tribinama u finišu kampanje itd… Nije ovo bio povijesni sastanak. HNS i gospodin Kustić ne bi nikad došli u Split da nema tog cilja, dovesti reprezentaciju u Split. Današnji sastanak bio je unutarnji stranački sastanak HDZ-a. Ovo što Kustić spominje nekakve ultimatume je dosta sramotno od, defacto, glavnog čovjeka Saveza. Hajdukovi zahtjevi nisu nikakvi ultimatumi, nego nešto potpuno samorazumljivo. U normalnoj državi on bi prvi inzistirao da se svi ti zahtjevi provedu. Sastanak je, dakle, praktički bio interni skup HDZ-a, nacionalnog, lokalnog, HNS-ovskog HDZ-a itd, čiji je cilj bio dovesti reprezentaciju u Split, a istovremeno dovoljno zavrnuti ruku Hajduku da na to pristane i ne zamjeriti se svojoj glasačkoj bazi ovdje u Splitu i u Dalmaciji, koja je već dugo dugo nezadovoljna, ne problemima između HNS-a i Hajduka, nego odnosom HNS-a prema Hajduku u Splitu i Dalmaciji”, smatra Damir Petranović.

‘Vrijeme će pokazati tko je u pravu’

“Vrijeme će pokazati tko je u pravu, ne želim ulaziti u ničije mišljenje. Nema nikakvog ultimatuma, nego su ovo pitanja koja treba rješavati. Ja ovo ne smatram ultimatumom. Ovo su neka otvorena pitanja koja ćemo rješavati hodogramom koji smo zacrtali na sastanku” odgovorio je Kustić i na pitanje Petranovića zašto stalno spominje ultimatume”, je kazao:

“Bilo je danas komentara nakon sastanka da je Hajduk dao ovih sedam točaka, da je to ultimatum. Ja sam rekao da ovo nije nikakav ultimatum, nego otvorene stavke za riješavati. Vrijeme će pokazati tko je u pravu, tko je u krivu.

‘Dalmacija cijelo vrijeme hoće reprezentaciju u Splitu’

“Dalmacija cijelo vrijeme hoće reprezentaciju u Splitu, podvala je da to Dalmacija opstruira, to radi samo HNS, organizacija koja je ustrojena kao mafijaška organizacija koja 20 godina ne dovodi reprezentaciju iz svojih vlastitih interesa. Sramota je da jedan jedini klub, Hajduk, ustraje u posve normalnim zahtjevima. Kulušić, Svetina, to su ista lica od proteklih 20 godina”, oštar je Petranović koji je voditelja zamolio za riječ. Točnije, znalački se “ubacio” i istaknuo navedeno…

‘Hajduk je čak u pregovorima morao djelomično čak i popustiti u svojim zahtjevima’

“Hajduk je čak u pregovorima morao djelomično čak i popustiti u svojim zahtjevima, jer Hajduku je u interesu da reprezentacija dođe na Polud, svima je nama u interesu da dođe”, istaknuo je Petranović.

“Petranović ne uzima u obzir da su došli novi ljudi u Savez. Napravio je puno negativnog naboja. Nemoj se smijati Petranoviću, toliko si negativan, a vrijeme je da sde mirimo. Hajduk je napravio ucjenu, sudjelovat ćemo u organizaciji “ako”. To je ucjena, to je ružno”, smatra Blažević i dodaje:

“Hajduk je trpio nepravde kroz 15, 16 ili 20 godina i normalno da se tamo pojavio bunt. No sad je došao čovjek koji želi srediti situaciju. Na ovaj sastanak došli su predstavnici Grada, Saveza i Hajduka, a gdje su oni najvažniji, gdje je publika? Nije se smjela ignorirati Torcida”, smatra Blažević.