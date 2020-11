‘TO JE ALARMANTNI ZNAK, UPALI SU U OPASNO STANJE ŠOKA’: Ugledna Marca otkriva što se događa s Messijem i Barcelonom

Barci je to već treći poraz u tek osam utakmica i pali su na deseto mjesto tablice

U derbiju 10. kola Primere Atletico je u Madridu pobijedio Barcelonu s 1-0 i probio se na drugo mjesto. Derbi je odlučio pogodak Belgijanca Yannicka Carrasca (45+2), koji je iskoristio veliku pogrešku vratara Marc-André ter Stegena.

Barci je to već treći poraz u tek osam utakmica i pali su na deseto mjesto tablice te dodatno produbili i pogoršali već ionako turbulentno stanje u klubu. Barcelona je još jednom pružila vrlo slabu i neuvjerljivu partiju, a posebice su loše igrali nakon primljenog gola, kada su se zapravo trebali probuditi i pokušati preokrenuti ili barem poravnati rezultat.

Zabrinjavajuća situacija

Ugledna španjolska Marca napisala je nakon susreta pomalo zabrinjavajući članak o Barceloni pritom iznijevši tezu kako je klub u opasnom stanju šoka.

“Barca je bila dobra na otvaranju susreta, ali je zabrinjavajuće kako momčad nije bila u stanju reagirati nakon što je primila gol. Koemanova momčad nije ozbiljnije zaprijetila Oblaku u drugom poluvremenu, a to je alarmantni znak krize u koju je Barcelona upala. No, najgore je tek došlo. Pique se ozlijedio, a nepotrebno je naglašavati koliko on znači ovoj momčadi. Igrači su bili prestrašeni nakon što je on izašao, a ni Koeman nije mogao ništa promijeniti. U utakmici u kojoj je mogla okrenuti tijek sezone, Barcelona je igrala u velikom strahu”, piše tekstu Marce.

Nikad veća kriza

“Barcelona je ušla u jako opasno stanje šoka. Igrači od kojih se najviše očekuje nisu na nivou. Griezmann luta po terenu, Pjanić i De Jong nisu mogli odigrati jedno dodavanje, a Messi ne može sam. Argentinac je vidno potresen svime što se događa oko njega, ali čak i takav je najbolji na terenu. Osim igračke krize, Barca je u golemim problemima s ozljedama. Fati se neće vratiti mjesecima, a sad nema ni Piquea čija ozljeda je također jako ozbiljna. Ne izgleda dobro i navijači su svjesni da bi ovo za njih mogla biti jako duga godina”, zaključuje Marca.