Nogometaši Real Madrida propustili su veliku priliku bodovno se izjednačiti s vodećim Atleticom, jer su na stadionu Alfredo Di Stefano, gdje su ugostili Betis, odigrali utakmicu bez pobjednika i bez pogodaka.

Luka Modrić je igrao do 77. minute. Madridski As objavio je poslije utakmice kako se Modrić nije sasvim oporavio od ozljede leđa, te da je cijelu utakmicu igrao u bolovima. Unatoč tomu bio je najbolji igrač Reala.

“Modrićev povratak dočekan je s olakšanjem. Desetka je ključna za Real zbog svoje spektakularne forme. Ako Hrvat nema loptu, Real pati. Upravo to se događalo u Modrićevom dijelu terena, gdje mu ovaj put nisu pomagali Kroos i Fede, dva kapitalca Realove kreative. U prvom dijelu je taj nedostatak u Realovoj igri i momčadi otvarao mogućnosti Betisu upravo preko sredine terena, ali Modrić je rastao kako je utakmica odmicala. Na kraju je upravo on Realu donio dominaciju. Igrao je dalje od gola nego inače, ali davao je veliki doprinos momčadi”, istaknula je Marca.

📊| Luka Modrić is the player who has played the most games (51) this season. No other Real Madrid player has played more games than him. (Club and country)

– Modrić: 51

– Courtois: 48

– Varane: 47

– Asensio: 43

– Kroos, Vinicius: 42 pic.twitter.com/q7z3xQrU2H

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) April 25, 2021