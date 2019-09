TKO ŽELI UNIŠTITI FUTSAL DINAMO? PUZ prijavio klub zbog ‘propusta’ i traži drakonsku kaznu: ‘Ovo je orkestrirani napad, sumnjamo na jedno…’

‘Tko želi uništiti Futsal Dinamo?’

Futsal Dinamo, klub koji djeluje po načelu “jedan član – jedan glas” i koji pripada navijačima i futsal zaljubljenicima, u srijedu je u “trojci” Doma sportova održao press konferenciju pod nazivom: “Tko želi uništiti Futsal Dinamo?”

Razlog tomu su događanja u posljednja dva mjeseca. Klub se našao, kako su istaknuli iz Futsal Dinama, na udaru “inspekcija, pritisaka i kazni”. PU zagrebačka podnijela je prijavu protiv kluba zbog bakljade na Šalati, odnosno “propusta”, gdje su Futsal Dinamo i Panathinaikos u rujnu mjesecu odigrali revijalnu utakmicu u kojoj su modri slavili 4-3.

Peta u nizu najava futsal sezone na Šalati ostat će u sjećanju po vizualnom dekoru uz gromoglasnu podršku s tribina. Bad Blue Boysi su na toj utakmici, uostalom kao i na svakoj Šalati do sad, priredili bakljadu. Sve je prošlo bez ikakvih problema i incidenata, kao uostalom i na svakoj do sad…

Do sad to nije bio problem u očima policije. No, odjednom je od zagrebačkih plavaca došla prijava zbog bakljade, za što je maksimalna propisana kazna, koja je ujedno i prijedlog policije u prijavi, čak 200 000 kuna, plus prijave i odgovornim osobama u visini propisane kazne od 20 000 kuna.

Neobično visok prijedlog kazne, kakva se ne pamti u nogometu općenito, podložan je žalbi koju su u klubu i podnijeli.

‘Orkestrirani napad’

“Mislimo da zbog moga angažmana u udruzi građana ‘Dinamo – to smo mi’ u zadnje je vrijeme došlo do orkestriranog napada na klub.

Svjedoci smo da u nekoliko posljednjih tjedana u klub su poslane inspekcije, otežan je rad klubu na svim razinama, a kap koja je prelila čašu je prijava od PU zagrebačke za događaje na Šalati, gdje su pokušali jednom drakonskom kaznom za klub i odgovorne osobe utjecati na rad udruge ‘Dinamo – to smo mi'”, kazao je u uvodu presice Juraj Čošić, potpredsjednik kluba koji je obznanio da podnosi ostavku na funkciju u klubu zbog napada na Futsal Dinamo.

“Zbog tih razloga, ja kao potpredsjednik kluba podnosim ostavku koju sam uručio predsjedniku kluba Matiji Đulvatu. Želimo razdvojiti ove dvije stvari. Futsal Dinamo je klub svojih članova, trenutno brojimo preko 2000 članova. Imamo i preko 150 sportaša koji se svakodnevno natječu i mislimo kako moj angažman u udruzi ‘Dinamo – to smo mi’ stvara teret klubu.

Čošić podnio ostavku

Zbog toga dajem ostavku”, istaknuo je Juraj Čošić, inače predsjednik udruge članova ‘Dinamo – to smo mi’ koja je pritisnula GNK Dinamo na svim razinama. Udruga se bori za izmjenu statuta kluba, ali i njegovu transparentnost i legitimitet. Stoga, postoji sumnja kako se netko “osvećuje” udruzi preko Futsal Dinama, odnosno policije…

“Odradili smo sve zakonski obavezne stvari, imali smo verifeciranu zaštitarsku tvrtku s dovoljnim brojem redara, imali smo i vlastite redare, imali smo sastanke s navijačima u vidu prevencije, obavijestili smo policiju na vrijeme, omogućili pregled igrališta, video i foto snimanje i smatramo da nismo napravili nikakav propust.

Sama usporedba te kazne, najbolje vam govori da je to više nego iznos koji Futsal Dinamo dobiva od javnih potreba grada Zagreba. Znači, to je jedan ozbiljan pokušaj udara na klub. Nema nikakvog razloga za takvo što. Naravno, žalili smo se, ali vidjet ćemo što će biti s tim”, objašnjava Juraj Čošić.

Prije 4 mjeseca ulice Zagreba gorjele su. Oko 550 000 ljudi, kako su izvještavali mediji, pozdravilo je srebrne Vatrene, a glavni zagrebački trg, kao i ostale ulice u gradu, bile su obasjane bakljama. To je bilo okarakterizirano kao spektakl, nešto pozitivno, a u ovom slučaju bakljada na Šalati je propust. “Kakva su to dvostruka mjerila”?

Pitaju se čelnici, članovi i navijači Futsal Dinama, kluba koji je postao pravi fenomen u posljednjih, malo više od 4 godine, kad je i pokrenuta ova priča koja, očito, nekog smeta…

‘Dvostruka mjerila’

“Prije svega, mislimo da su to dvostruka mjerila. Atmosfera na dosadašnjim Šalatama bila je odlična, nikad nikakvih problema i sad odjednom prijava. Ovdje imamo odgovor PUZ-a baš na naše pitanje o bakljama na proslavi, koji nam je ustupio upravo naš član.

Odgovorili su nam da ‘prilikom dočeka hrvatske nogometne reprezentacije građani su koristili pirotehnička sredstva, signalne, baklje i tzv. dimne bombe.

Nije bilo nekontroliranog bacanja baklji, što je velika razlika od ponašanja na stadionu. Uglavnom, oni ističu kako je to bila lijepa slika koja je poslana u svijet, da nije bilo nikakvih ozljeda, znači sve isto kao na Šalati. Zato mislimo da je ovo upozorenje, posebno meni.

Smatramo da se ovaj napad dogodio samo i isključivo zbog toga što smo, kao udruga građana i ja kao predsjednik udruge građana ‘Dinamo – to smo mi’ prokazali na nepravilnosti u radu NK Dinamo i na sve kriminalne radnje koje se tamo događaju. Borba za Dinamo se nastavlja, sad ću još više energije usmjeriti ka tome.

Podnijeli smo nekoliko ozbiljnih kaznenih prijava, a nadam se da će Futsal Dinamo nastaviti svoj put i sportski rast kao i do sad. Nećemo stati zbog ovog, upravo suprotno”, rekao je Juraj Čošić.

Nakon Čošića, na red za obraćanje medijima došao je i predsjednik kluba Matija Đulvat…

‘To je napad, napravili smo petu Šalatu, do sad nije bilo problema’

“Juraj je od samih početaka u klubu i sve što smo napravili napravili smo i, između ostalog, zahvaljujući njegovom angažmanu. Jasno je rekao da se i zašto se miče. Svi znaju koja je Jurina vrijednost u klubu. Ovako nešto nije prvi puta u klubu da se događa.

To što se dogodilo, to je napad, napravili smo petu Šalatu, do sad nije bilo problema. Sad je. Ne vidimo razlog zašto je baš sad donesena prijava i kome je došlo na pamet da prijavu i podnese”, istaknuo je Matija Đulvat i također se povukao s funkcije potpredsjednika udruge ‘Dinamo – to smo mi’, kako bi razdvojili te dvije stvari, oslobodili put da “Udruga ide svojim putem, Futsal Dinamo svojim”, kako je Đulvat kazao…

“Ovo je nažalost avangarda u hrvatskom sportu da netko ide s funkcije u korist kluba bez obzira na razloge, a koji su nažalost naša stvarnost. S druge strane ja sam se ranije maknuo iz rada Udruge Dinamo to smo mi i koncentriram se samo na sport i Futsal Dinamo. Juri su vrata kluba uvijek otvorena i nadam se da će se u budućnosti strasti smiriti“, kazao je Matija Đulvat.

‘Penjemo se prema vrhu tablice’

Predsjednik Futsal Dinama najavio je i sljedeću izbornu Skupštinu koja će se održati u ljeto 2019. godine kada će članovi ponovno birati predsjednika i potvrditi članove tijela kluba.

Podsjetio je da klub u 2018. ima više od 2500 članova, da više od 200 djece trenira nogomet u Futsal Dinamu te da je U13 selekcija osvojila treće mjesto na Svjetskom klupskom prvenstvu koncem 2017. u Barceloni.

“Trenutno smo u seriji pobjeda. Fantastično smo preokrenuli utakmicu u Dubrovniku i penjemo se prema vrhu tablice. Pozivamo sve u Kutiju u nedjelju protiv Vrgorca“ pozvao je navijače Matija i podsjetio da se Futsal Dinamo treba baviti najprije sportom.

“Želimo da se nastavi graditi i dalje ova pozitivna priča”, zaključio je Matija Đulvat.

Kontaktirali smo PU zagrebačku kako bi nam odgovorili na upit o prijavi protiv Futsal Dinama, mogućim “dvostrukim mjerilima”, a odgovor iz policije objavit ćemo odmah po dobivanju istog.