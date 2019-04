TKO JE RAKITIĆ I KAKVA JE NJEGOVA VAŽNOST? Nema smisla nizati superlative, ove riječi sve će otkriti

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić opisao je značaj Ivana Rakitića

Premda još uvijek nije poznato hoće li Ivan Rakitić karijeru nastaviti u Barceloni za koju je ugovorno vezan – što jest njegova želja – jasno je da će jednog dana kada pogleda na napravljeno moći osjetiti ponos. Dugo će prebirati po mislima vjerojatno svjestan da su koraci koje je radio bili ispravni, a dokazat će mu to i pogled na niz trofeja koje je osvojio.

Na kojoj će se brojci zaustaviti teško je prognozirati, no sjećanje na to da je kao kapetan vodio Sevillu do naslova u Europskoj ligi ili da je s Barcelonom (zasad) osvojio Ligu prvaka i četiri španjolska prvenstva sigurno će mu staviti osmijeh na lice.

‘Čovjek koji oduševljava’

Zašto je član Barcine momčadi i dokapetan hrvatske reprezentacije koja se prošloga ljeta ovjenčala srebrnom medaljom sa Svjetskog prvenstva nezamjenjiv na travnjaku pokušao je u razgovoru za Sportske novosti objasniti izbornik izabrane vrste Zlatko Dalić:

“Ivan Rakitić čovjek je koji oduševljava ponašanjem, odnosom prema nogometu i igrama. U Barceloni je od 2014. godine, u jednom od najboljih klubova na svijetu standardan je član, u 2018. godini odigrao je 71 utakmicu, što je bio rekord u nogometnom svijetu. Ima golemo povjerenje trenera i ljudi u Barceloni, također ima i moje veliko povjerenje. Kad me pitate o njemu, mogu samo nizati superlative i govoriti sve najbolje, i još uvijek neću dovoljno reći.”

‘Malo tko to može’

Dodao je srebrni izbornik i ovo opisujući značaj veznjaka koji je za Barcelonu u 263 utakmice postigao 34 gola i asistirao za njih 36:

“Njegova je vrijednost što je nakon Seville, gdje je bio kapetan, nastavio pet godina igrati na vrhunskoj razini, toliko dobro da Barcelona za njega nema zamjenu. Malo tko može izdržati na vrhunskom nivou toliko dugo, a i još će sigurno tako igrati barem dvije-tri sezone. To je fantastično, to je Ivan Rakitić, to je njegova kvaliteta.”