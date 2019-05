TKO JE NOVI LIJEVI BEK REPREZENTACIJE I MOŽE LI HRVATSKA S NJIM MIRNO SPAVATI? Njegov bivši trener tvrdi: ‘Meni on nije iznenađenje…’

Tko je Dario Melnjak i može li Hrvatska s njim na lijevom beku mirno spavati?

Izbornik aktualnih svjetskih viceprvaka Zlatko Dalić u ponedjeljak je u Hiltonu objavio popis igrača za nadolazeći eurokvalifikacijski susret protiv Walesa 8. lipnja u Osijeku, te prijateljski protiv Tunisa 11. lipnja u Varaždinu.

Na njemu se, zbog situacije s ozljedama i formom igrača koje su oslabile obranu, našlo i ime lijevog beka Darija Melnjaka.

Olić nam je najavio Melnjaka još u ožujku

Iako, i ranije je bilo nekih naznaka da ga stožer prati, jer nam je Ivica Olić u intervjuu u ožujku ove godine, uoči početka kvalifikacija, kazao sljedeće:

“Imamo Melnjaka koji je otišao u Tursku kod Tomasa i dao je u zadnjih 5, 6 susreta kao lijevi bek tri gola. Sad je dao dva gola Fenerbahčeu, njega se ne spominje a igra strašno dobro.

Evo, on je zaslužio da ga se uzme u obzir. Imamo dosta igrača, dosta kvalitete i kao što je izbornik rekao nije lako smjestiti sve u tih 20 ili koliko ih već možeš pozvati. Svako će dobiti priliku, sigurno će biti promjena”, rekao nam je tada Olić.

Relativno nepoznati Varaždinac

Melnjakove igre u Turskoj tako su došle do očiju Zlatka Dalića i suradnika, koji su odlučili priliku dati relativno nepoznatom Varaždincu, trenutačno članu turskog Rizespora za koji nastupa od kraja siječnja, čija je impresivna njegova ofenzivna učinkovitost, a upravo je to ono što, između ostalog, i treba Daliću.

U 18 nastupa, naime, zabio je četiri pogotka uz tri asistencije. S predzadnjeg, 17. mjesta, Rizespor je stigao do solidnog devetog mjesta turske lige sa 8 pobjeda, 5 neodlučenih ishoda i 3 poraza, kad je Melnjak bio na terenu. Ali, ipak je određeno iznenađenje činjenica da je prvi poziv dobio za ovako važnu utakmicu kao što je protiv Walesa.

‘Radi se o karakternom igraču koji može donijeti jako puno’

“Onaj dio što smo zajedno proveli u Slaven Belupu bio je izuzetno pozitivan, govorim o suradnji s njim. Radi se o karakternom igraču s jako izraženim kondicijskim sposobnostima, koji može donijeti jako puno dobrih stvari prema naprijed, kao i u drugoj i trećoj trećini.

Ono što sam ove godine popratio vezano za njega, on je u Turskoj pokazao kvalitetu i ono što zna i što može. Koliko god je mnogima njegovo uvrštavanje na izbornički popis iznenađenje, meni nije.

Znate, neke karijere idu različito, kreću se u različitim smjerovima. Očito da je trebalo vremena da se sve to skupa kod njega malo stabilizira i da se poklopi dobra sredina, gdje će on pokazati ono najbolje što može. Sad je došao pravi trenutak za poziv”, kazao nam je bivši trener Hajduka i Slaven Belupa Željko Kopić, koji nam se javio s Cipra gdje je trener prvoligaša Pafosa.

‘Nije on pozvan bez veze’

Kopić je na klupi Slaven Balupa trajao od 2015. do 2017., kad je dobio otkaz nakon nakon niza loših rezultata u prvenstvu, a naslijedio ga je Tomislav Ivković.

Jedno vrijeme vodio je Darija Melnjaka, koji je nakon toga otišao u redove belgijskog Lokerena. Prema onome što nam je Kopić rekao, Hrvatska može mirno spavati, pa čak ako će kojim slučajem po toj njegovoj strani, odluči li tako izbornik Ryan Giggs, zaigrati ove sezone indisponirani, ali uvijek opasni Gareth Bale.

“Teško mi je ići toliko daleko, ali sigurno da dečko zna i može. Gledajte još jednu stvar, njemu je ovo prvi poziv, prvi put se našao u takvoj situaciji da je dobio poziv za reprezentativno okupljanje, da je sad pod povećalom medija itd… Ono što je sigurno je to da se radi o igraču koji posjeduje određene kapacitete i budite sigurni da on nije pozvan bez veze. Mislim da je on to svojim kontinuitetom u karijeru, a posebno svojim igrama ove sezone i specifičnost pozicije koja već duže vrijeme ima neke svoje određene potrebe, da se tako izrazim”, zaključio je Željko Kopić.

Ilija Lončarević: ‘Imamo jako veliki broj igrača koji kasnije sazrijevaju’

Nazvali smo i Iliju Lončarevića, sportskog direktora HAŠK-a i privremenog trenera do kraja sezone, da nam iskomentira Dalićev poziv Melnjaku.

Legendarni hrvatski trenerski brk ostavio je dubok trag u našem nogometu kao trener i čest je naš sugovornik i komentator nogometnih zbivanja diljem planeta, a posebno hrvatske reprezentacije:

“Izbornik ima i obvezu i pravo da odlučuje o situacijama, te da u svakom trenutku napravi neki potez koji javnosti možda i nije jasan.

On ga nije zvao na lijepe oči, nego zato što su ga pratili, gledali, uvidjeli što može, raspitali se o njemu… Imaju u svakom slučaju više podataka o njemu, nego što ih ima običan narod, navijači, da tako kažem. Nema nikakvog razloga ne vjerovati Daliću niti razglabati o tome je li pogodio ili ne njegovim pozivom.

To idu u sklopu onoga što ja čitavo vrijeme pričam, imamo jako veliki broj igrača koji kasnije sazrijevaju i nije nikakvo čudo da nam dolaze igrače koji čak budu malo i nepoznati javnosti, široj, a da postanu igrači. Mene to ne čudi”, govori nam Ilija Lončarević i dodaje:

‘Utakmice dobiva kolektiv, momčad, reprezentacija, a ne Melnjak, Bale ili netko treći’

“Izbornik ima pravo napraviti takvo što i pozvati bilo kojeg igrača za kojeg misli da mu može pomoći. On mora raditi poteze za koje misli da su najbolji u tom trenutku.

Mi smo prejaka reprezentacija, bez obzira na probleme, da bi ovisili o jednom igraču, odnosno jesu li Bale ili Ramsey u formi ili ne, hoće li igrati ili neće, da sad ne nabrajam… Utakmice dobiva kolektiv, momčad, reprezentacija, a ne Melnjak, Bale ili netko treći.

Pojedinci stavljaju točku na i, ali momčad je ta koja je bitna. Izbornik treba što prije vratiti momčad u približno ono stanje koje je imao na SP-u, što je teško.

To je rečeno i na početku kvalifikacija, vjerujte da je jedan od najtežih poslova svakog izbornika, dovesti momčad blizu onog standarda, stanja u kojem je momčad bila kad je jurišala na uspjeh, u ovom slučaju finale Mundijala. To se nikad ne može dovesti na istu razinu, ali približno negdje može, toliko da se kvalifikacije prođu bez velike traume. E sad, hoće li u tome uspjeti ili ne, to je njegova stvar, to ćemo vidjeti”.