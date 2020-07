Dario Šimić naveo ga je u jednom intervjuu kao čovjeka koji je sposoban doći do razine na kojoj će moći biti prvi stoper hrvatske reprezentacije. Ako nastavi s ovakvim igrama. sve je izvjesnije da će uskoro zazvoniti mobitel, a na njemu biti prikazan broj Zlatka Dalića

Ante Rebić bio je u prvom poluvremenu jučerašnjeg susreta Milana i Atalante najopasniji igrač na terenu. Njegov je čuvar Toloi morao napustiti igru jer je Ante probijao tu lijevu stranu kako je htio.

No onda je trener Atalante poslao Hrvata da zaustavi Hrvata. Boško Šutalo ušao je u igru i doveo Rebića pod kontrolu. Iznosio se slobodno loptu, došao je jednom i u priliku za centaršut te se lagano rješavao pritiska jednog od najagresivnijih napadača na svijetu.

Rebić je napustio igru u 60. minuti, a umjesto njega je ušao Leao. Zanimljivo je kako je upravo mladi hrvatski stoper natjerao Piolija da se prilagodi njemu jer prolaska to toj strani – više nije bilo.

Šutalo je već neko vrijeme u usponu u Atalanti. Sve više dobiva priliku iako se radi od dečku kojem je tek 20 godina. No nisu ga Talijani doveli bezveze. U njega su uložili 6 milijuna eura jer su vidjeli ogroman potencijal. Još je protekle jeseni slovio za jednog od najboljih stopera HNL-a u redovima Osijeka.

Ogroman potencijal

Što se tiče Boška Šutala i njegovih igračkih kvaliteta, radi se o braniču koji može pokriti sve pozicije u zadnjoj liniji, od lijevog bočnog, preko stopera, do desnog bočnog, te je vrlo polivalentan igrač. U Osijeku je stekao iskustvo igranja u različitim sustavima pa je tako zaigrao kao bočni igrač, ali i kao treći stoper u zadnjoj liniji. Igrački je ponikao u Neretvi, nakon toga je igrao dvije godine u omladinskom pogonu RNK Splita, a nakon što su potonuli, otišao je u Osijek. Zanimljivo, nuđen je u to vrijeme i Hajduku, no nisu u njemu Splićani vidjeli pojačanje.

Stalni je reprezentativac u mlađim selekcijama, trenutno u selekciji U-21 pod vodstvom Igora Bišćana što je također bilo vrlo bitno za čelnike Atalante kada su krenuli u realizaciju ovoga posla. Šutalo se u Gradskom vrtu probio do prve momčadi, u kojoj je protekle jeseni upisao 16 nastupa u početnom sastavu.

Dario Šimić naveo ga je u jednom intervjuu kao čovjeka koji je sposoban doći do razine na kojoj će moći biti prvi stoper hrvatske reprezentacije. Ako nastavi s ovakvim igrama. sve je izvjesnije da će uskoro zazvoniti mobitel, a na njemu biti prikazan broj Zlatka Dalića.