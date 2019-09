TKO JE MISTERIOZNI TRENER KOJI ĆE NASLIJEDITI BIŠĆANA? Vrlo je mlad i ima zanimljiv stil igre, ali postoji mali problem

Doznajemo kako će Bišćana gotovo sigurno naslijediti 36-godišnji slovenski trener

Iznenađujuća vijest koju smo dobili tijekom utakmice Istre i Rijeke, pokazala se točnom. Na sveopće čuđenje mnogih, Igor Bišćan podnio je ostavku na mjestu trenera Rijeke, nakon 3:0 pobjede nad Istrom.

“Nažalost, ništa nije bilo dovoljno. Jednostavno u toj situaciji kada klub ne može normalno funkcionirati, onda niti momčad ne može funkcionirati normalno. Stalno se potencirala neka negativa u situaciji kada je rezultat bio imperativ i kada smo morali biti jedno da bi ispunjavali ambicije koje su uvijek visoke. Nije bilo lako, stoga sam odlučio da to moram presjeći”, istaknuo je Bišćan na pressici na kojoj je najavio da odlazi.

Razloga je tu još mnogo, ali stvar je sada gotova i Rijeka se odmah dala u potragu za novim trenerom. Doznajemo neslužbeno kako će Bišćana gotovo sigurno naslijediti 36-godišnji slovenski trener Simon Rožman. Za većinu nogometnih poklonika u Hrvatskoj ovaj je trener prava nepoznanica, ali na glasu je kao talentirani mladi taktičar s dosta visokim ambicijama.

Tko je misteriozni Simon Rožman?

Rožman je do sada vodio samo dva kluba, Celje i Domžale, a potonji je klub napustio prije samo 18 dana. Trenersku karijeru započeo je u Celju gdje je krenuo od mladih selekcija, a bio je i direktor klupske akademije, da bi na kraju 2014. godine postao trenerom i to s tek 31. godinom. Taj ga je podatak učinio najmlađim trenerom u povijesti slovenske prve lige, a na koncu je vodio klub do drugog mjesta u ligi i izborio je finale Kupa, koje je na kraju izgubio od Kopra s 2:0.

Nakon Celja, 2017. godine, preuzeo je Domžale i s njima je napravio sjajan rezultat došavši do doigravanja za ulazak u Europa ligu, a na putu do tamo izbacio je njemački Freiburg. Godinu nakon toga s Domžalama je u prvenstvu završio na trećem mjestu, ali sve je krenulo nizbrdo ove sezone.

Mali problem?

E sada, nazvati ovo problemom ili ne, teško je procijeniti. Dakle, Rožman je Domžale ostavio na dnu ljestvice slovenske lige pritom neupisavši niti jednu pobjedu u osam utakmica ove sezone, a klub je nakon njegova odlaska upisao tri pobjede za redom. Razlog možda leži u tome što je ovoga ljeta ostao bez dvojice ponajboljih igrača, napdača Shamara Nicholsona i veznjaka Adama Cerina.

Prema viđenom, Rožman je trener koji preferira napadački nogomet, ima zanimljive ideje i slovi za jednog od talentiranijih u svojoj državi. Rožman je navodno velikli miljenik bivšeg trener Rijeke, a danas izbornika Slovenije, Matjaža Keka, koji ga je svojevremeno htio dovesti kao svog pomoćnika, što može značiti doista riječ o potencijalno vrhunskom strategu. Ako je Keku valjao, sigurno će valjati i Rijeci.

