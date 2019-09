TKO JE KRIV ZA POTENCIJALNU KATASTROFU: Zašto je otkaz Bišćana najveća i najopasnija pogreška Rijeke u novijoj povijesti?

Svaki kiks Bišćana se čekao na nož, a svaki uspjeh bivao umanjivan

Od samog početka mandata Igora Bišćana na klupi Rijeke, ništa nije bilo kako treba biti i usprkos pozitivnim rezultatima, promociji mladih igrača, osvojenom Kupu i implementaciji novog sustava, Bišćan je na kraju morao otići. U listopadu prošle godine Rijeka je ostala bez trenera i to najboljeg u povijesti, Matjaža Keka, a malo tko je očekivao da će u poplavi mediokritetnih hrvatskih stratega pronaći dostojnog nasljednika. Međutim pomazila ih je sreća, Igor Bišćan, jedan od najperspektivnijih trenera koje Hrvatska trenutno ima, napusio je Anorthosis u koji je tek stigao i preuzeo je momčad, koja je ruku na srce, bila u rasulu.

Nevjerojatnom lakoćom Bišćan je preobrazio ekipu i vratio ju na pobjednički kolosjek. Nakon stroge, gotovo pozicijske igre, koju je ustrojio Kek i silnog zasićenja koji je rezultirao dugotrajnom deterioracijom momčadi, Bišćan je stigao s novim, modernijim idejama i donio instant-preporod. Počeo se igrati atraktivniji nogomet, Bišćan je stvorio kompaktni obrambeni blok, napadi, kao i tranzicija, su se ubrzali, kontra je postala ubojita, drugim riječima, bila je to nova, modernija Rijeka, ali Bišćan je cijelo to vrijeme bio izrazito limitiran sa strane kluba i na žestokom udaru sa strane navijača i lokalnih medija.

DOZNAJEMO PRAVI RAZLOG BIŠĆANOVA OTKAZA: Rijeka je ostala bez trenera, u pozadini je ružna priča koja se dugo kotrljala

Grijesi prošlosti i radioaktivna atmosfera

Počnimo s navijačima, koji mogu slobodno preuzeti veći dio krivice zbog Bišćanova otkaza. Umjesto da svoju borbu, kao i ostatak hrvatskih navijača, preusmjere prema korumpiranom sustavu ili uplitanju politike, odnosno stranke na vlasti, u sport, oni su izvukli Bišćanovu nepromišljenu glupost iz mladosti. Detaljčić star 20 godina, za koji je do tada znala tek šačica armadaša, odjednom je postao razlog za hajku protiv Bišćana. Da, Bišćan se prije 20-ak godina prilikom proslave gola u dresu Dinama uhvatio za međunožje i ružno gestikulirao prema armadašima. Milijun se puta ispričao, rekao da žali, da ih razumije i nastavio je raditi svoj posao najbolje što je mogao.

Zbog zaista dobrih rezultata kako u ligi i Kupu, tako i sa samom ekipom, Armada mu je nakon jednog sastanka oprostila, ali samo paušalno. Naime, mržnja se s Bišćana prebacila na njegova pomoćnika Renata Pilipovića koji je počinio, očito smrtni grijeh, kada je iz Rijeke, isto prije 20-ak godina, prešao u Dinamo. Pilipovića se razapinjalo, vrijeđalo, na udaru je bio i Bišćan jer ga još drži za pomoćnika, kao i predsjednik Damir Mišković koji ih je doveo. Atmosfera oko kluba i klupe Rijeke postala je otrovna, radioaktivna, a nimalo je nisu ublažavali lokalni mediji koji su iz tjedna u tjedan ionizirali navijače kontra Bišćana i kluba.

‘NIJE BILO LAKO, ALI ODLUČIO SAM DA TO MORAM PRESJEĆI’: Bišćan objasnio zašto je dao otkaz

Što je klub radio?

Svaki kiks Bišćana se čekao na nož, a svaki uspjeh bivao umanjivan. Tako se raditi ne može, to mora svima biti jasno. Bišćan je prošle sezone napravio čudo s izrazito limitiranom ekipom i teškim deficitima na pojedinim pozicijama. Recimo, jeste li svjesni da je Bišćan jedini trener u ligi koji nema lijevog beka, već tu poziciju krpa čak i s dešnjacima?

Tu dolazimo i do pogreške kluba. Rijeka je, za razliku od prijašnjih sezona, dosta loše trgovala u Bišćanova dva prijelazna roka. Osnažili su napad Robertom Murićem, Frankom Andrijaševićem, Tiborom Halilovićem i Antoniom Čolakom i obranu Lorencom Šimićem. To su jedina pojačanja vrijedna spomena u Bišćanovom mandatu i igrači koji su nosili kakvu takvu prevagu na terenu. Spomenimo samo kako s Andrijaševićem i Šimićem, Bišćan nije niti imao prilike raditi budući da su tek nedavno došli u klub, a sve je impliciralo na to da bi mogli raditi čudesa, samo da je atmosfera i priča oko kluba bila stabilna. Ali nije.

Napravio je Bišćan, a to se mora reći, ono što Kek nikako nije uspjevao, promovirao je nekolicinu mladih igrača na kojima klub potencijalno može dobro zaraditi, od vratara Ivora Pandura, braniča Smolčića, veznjaka Lepinjice, krilnih Bušnje i Vuka. Međutim niti to nije bilo dovoljno pojedinicma da uvide koliko je dobar posao Bišćan radio na klupi Rijeke.

Točka puknuća

Dok su se ostali klubovi u HNL-u pojačavali, Rijeka je Bišćanu ostavila istu ekipu s tek pokojim pojačanjem, ali na pozicijama koje su čak i suficitarne. Ok, nisu mu rasprodali momčad jer ionako nije bilo nekih pretjerano velikih i unosnih ponuda, ali mu nisu nikoga niti doveli, a očekivanja su i dalje bila golema. Napad na prvo mjesto ili ono koje vodi u Ligu prvaka, plasman u Europa ligu, konkurentnost u svim natjecanjima, razvoj mladih igrača, progres u igri… I sve to bez ikakve pohvale ili priznanja navijača, odnosno, uz dodatno zakuhavanje negative koja se gomiala oko Rujevice… A u Bišćanu je samo kipjelo i kipjelo dok nije došlo do točke puknuća.

“Zasitio sam se rada u uvjetima koji nisu idealni, nisu ni blizu toga. Bez obzira na to, mi smo uspjeli napraviti sjajne rezultate u uvjetima koji nisu bili sjajni. Vremena su se promijenila”, tom je rečenicom na oproštajnoj pressici Bišćan sve rekao. Iako će se klub jamačno postaviti u obrambenu poziciju i reći kako su oni davali maksimalnu podršku Bišćanu, morat će kad tad ipak priznati da su itekako odgovorni za Bišćanov odlazak.

Rijeka je na svojoj klupi imala vrlo zahvalnog, pametnog i pristojnog tipa koji im je mogao kreirati novo čudo, čak i pored onako jakog Dinama usudit ćemo se reći, a navijači su mogli imati heroja kojem bi se dizali transparenti ili radili murali i koji im je mogao kreirati novu povijest, ali stvorena je takva atmosfera koju trener više nije mogao tolerirati.

Najveća pogreška Rijeke

Što na koncu znači odlazak Bišćana za Rijeku? Bišćan je tip trenera s kojim se mogla projecirati budućnost, s kojim su se mogli raditi veliki planovi, koji je imao ideje, koji je znao točno što želi i koji je bio maksimalno usredotočen na ostvarenje ciljeva. Rijeka, uz svo dužno poštovanje trenerima po Hrvatskoj i regiji, takvog trenera neće tako skoro naći.

Stoga, bit ćemo malo slobodni i reći kako je odlazak ili puštanje Bišćana, za sada, najgora stvar koja se mogla dogoditi Rijeci u novojoj povijesti. Jasno je nama u potpunosti kako klub traži sinergiju s navijačima, kako je predsjedniku Miškoviću važno da se njegov trud i ulaganje cijeni, da ga se ne omalovažava i vrijeđa, te da je s njihove strane odlazak Bišćana na neki način i olakšanje, ali možda tu i tamo treba odvagnuti i odlučiti je li bitno mnijenje šačice navijača ili trener koji, u zdravom ambijentu, može pružiti svijetlu budućnost klubu. Ne kažemo da je ovo kraj Rijeke ili da će im se nešto loše dogoditi, odnosno da će novi trener biti loš, ali trenutno gledano, s Bišćanom su mogli imati sve, a na kraju ga nismo imali prilike vidjeti niti u najboljem izdanju. Šteta, velika šteta.