Zagrebački Dinamo na rubu je još jednog senzacionalnog transfera. Senzacionalnog u pravom smislu riječi jer bi modri klub s Maksimira mogao inkasirati čak 20 milijuna eura za igrača koji je tek nedavno navršio 18 godina.

Kako su danas potvrdile Sportske novosti, novopečeni je engleski premierligaš Leeds u pregovorima da dovedu Joška Gvardiola, mladog stopera kojeg bi vrlo vjerojatno odmah ubacili “u vatru”.

After missing out on Brighton's Ben White and Arsenal's Ben Holding, Leeds have identified Josko Gvardiol.

The 18 year old, who is a 6ft 2ins Croatia Under-21 defender that can play left back as well as centre back and has a price tag of £18m on his head.#lufc #leeds pic.twitter.com/W3fDyyw1ZL

— WeAllLoveLeeds (@weallloveleeds_) August 31, 2020