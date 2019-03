TKO JE DALIĆEVO SPASONOSNO RJEŠENJE ZA NOVI PROBLEM? ‘Kod nas je bio zapostavljen, a fantastičan je igrač’

Za mnoge je pozivanje Bartolca u A reprezentaciju Hrvatske veliko iznenađenje

Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić objavio je imena koja je pozvao za nadolazeću utakmicu u Ligi nacija protiv Engleske na Rujevici (petak, 20.45). Ono što upada u oči je pozivanje 23-godišnjeg igrača danskog Nordsjaellanda Karla Bartolca…

Naravno da je za mnoge pozivanje Bartolca u A reprezentaciju veliko iznenađenje, ali taj je momak prošle sezone proglašen najboljim desnim bekom u Danskoj, a izabran je i u momčad kola Europe, na poziciji koja je eskalirala u reprezentaciji i koja je postala najproblematičnija jer je ozlijeđeni Šime Vrsaljko nezamjenjiv na poziciji desnog bočnog.

Bivši junior Lokomotive i Dinama

Upravo zbog toga Dalić je i pozvao Bartolca kako bi ga testirao, odnosno pronašao adekvatnu zamjenu za Vrsaljka. Radi se o bivšem junioru Dinama i Lokomotive (igrao i za A momčad) koji je od kolovoza 2016. igrač spomenutog danskog kluba. Igrao je i za U-21 selekciju Hrvatske.

U Dinamu je u mlađim selekcijama proveo sedam godina, ali je počeo igrati nogomet u Lokomotivi kao dječak kad je imao samo šest godina…

“Ja ga nisam trenirao, ali svi u Lokomotivi kažu da se radi o izvanrednom igraču. Ono što znam o njemu i što sam čuo je da ima sve predispozicije da bude pravi moderni desni bočni. Dakle, izrazito je prodoran nogometaš, može ponavljati napade po toj desnoj strani nebrojeno puta. Tako da nije on bez razloga u Danskoj proglašen najboljim desnim bočnim lige. Da, govore o njemu da je fantastičan igrač”, kazao nam je trener Lokomotive Goran Tomić koji nam se javio na povratku iz Austrije u Hrvatsku.

‘Bilo je pitanje vremena kad će dobiti poziv u A reprezentaciju’

“Bilo je pitanje vremena kad će dobiti poziv u A reprezentaciju. Karlo je samo spletom okolnosti otišao u Dansku, ali vjerojatno će on u svojoj karijeri završiti u mnogo boljim ligama. Uvjeren sam da Dalić nije pogriješio što ga je pozvao. Izbornik ga je sigurno gledao i raspitivao se o njemu. Tako da njegov poziv njemu nije slučajan”.

Nazvali smo i izbornika U-21 reprezentacije Hrvatske Nenada Gračana koji se nalazi u Medulinu gdje će mladi Vatreni dočekati odlučujuću utakmicu za plasman na Euro 2019. godine protiv Grčke, koja je na rasporedu 12. listopada u Puli.

‘Odlaskom u Dansku približio se visokim standardima’

“On je jako dobar igrač, bio je u našem ciklusu. Otišao je van, u Dansku, i prema informacijama koje imam, vidim kako tamo standardno igra, kako se diže i kako je u formi. S obzirom na to da je prošao kriterije koje mi imamo u reprezentacijama, na neki način, s obzirom na to da dosta igrača nedostaje na toj poziciji, dala mu se šansa u A vrsti. Bio je on standardan i u Lokomotivi. Možda je kod nas bio malo zapostavljen. Odlaskom u Dansku približio se tim visokim standardima koji su potrebni da se igra vrhunski nogomet i zašto bismo onda na toj poziciji oskudijevali i ne bismo pozvali takvog igrača, da vidimo u kakvom je stanju i da vidimo može li odigrati na nivou koji se traži od njega”, rekao nam je Nenad Gračan i objasnio što je mislio kad je rekao da je Karlo Bartolac bio zapostavljen u Hrvatskoj…

‘Klubovi kod nas često radije dovode iskusnije igrače’

“Nisam mislio ništa loše, nego to govorim u smislu da kod nas klubovi često radije dovode iskusnije igrače izvana nego što daju šansu mladima. Tako je, nekako, jednostavnije, ako se uzme u obzir da klubovi traže rezultate. To se događalo s određenim igračima koji su onda, naposljetku, odlazili van i koji na neki način su u inozemstvu postigli razinu igranja nogometa koja je dobra za sve. Na tim pozicijama je uvijek igrao neki igrač koji je brzinski doveden i koji je u tom trenutku odgovarao bolje zahtjevima klubova”, zaključuje Nenad Gračan.