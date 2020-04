TKO JE BOLJI, CRISTIANO ILI MESSI? Ronaldo i Ronaldinho odgovorili na vječno pitanje i to bez previše dileme

Argentinac i Portugalac dominiraju svjetskim i europskim nogometom već više od deset godina

Jamačno ste se barem jednom našli u situaciji da se morate izjasniti tko vam je bolji, Lionel Messi ili Cristiano Ronaldo. Da, vječno je to pitanje na kojeg je uistinu teško pa i gotovo nemoguće odgovoriti.

Argentinac i Portugalac dominiraju svjetskim i europskim nogometom već više od deset godina i poosvajali su gotovo sve što se osvojiti moglo. Statistika im je slična, po trofejima su tu negdje, imaju milijunsku vojsku navijača… Njih su dvojica u gotovo svemu izjednačeni i baš je zbog toga tako teško reći tko je od njih bolji.

Međutim, legendarni Brazilci, Ronaldo i Ronaldinho, odgovorili su na ovo pitanje vrlo brzo i s konkretnim objašnjenjem. Ronaldinho i Messi su igrali zajedno u Barceloni, ali vrlo kratko jer Ronaldinho je tada već bio u silaznoj putanji, a Messi u rapidno rastućoj.

Nema dileme

“Ipak bih rekao Messi. Volio bih da sam duže igrao s njim. Nisam imao dovoljno vremena tada, bio je još jako mlad. Volio bih izaći na teren s njim bar još jednom. Messi je najbolji u povijesti, tu nema dvojbe. Nitko nikada nije radio stvari koje je radio on. Cristiano je kompletan, ima sve, ali sve to ima i Messi plus još nešto više. Sve je pitanje ukusa, ali ja preferiram Messija”, objasnio je Ronaldinho.

Njegov bivši suigrač iz reprezentacije, Ronaldo “Il Fenomeno”, cijeni Cristiana, ali niti kod njega nema dileme.

“Messi nije s ovog svijeta. Cristiano je čudo, ali Messija vidim kao kompletnijeg igrača. On je sjajan. Sviđa mi se puno više od bilo kojeg drugog igrača. Sve što radi je spektakularno”, smatra Ronaldo.

A ako njih dvojica tako kažu, onda valjda tako i jest…