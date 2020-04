TKO ĆE VODITI VATRENE NAKON MODRIĆA? Možda neočekivano, ali nasljednika već imamo. Evo dokaza da je jedan od najboljih

Ušao je u najbolje nogometne godine za veznog igrača, 27 mu je i pred njim je još barem pet sezona vrhunske igre

Još od završetka Svjetskog prvenstva 2018. godine i onog famoznog srebra, priča se o mogućem umirovljenju lidera i najboljeg igrača Vatrenih, Luke Modrića. Nagađalo se da će to biti nakon Eura 2020., ali ono je odgođeno zbog koronavirusa za ljeto 2021. godine. Modrić će vjerojatno do tada i ostati kako bi, valjda posljednji put, vodio svoje suigrače do, tko zna, možda i novog iznenađenja.

No, što nakon Modrića? Ima li Hrvatska veznog igrača koji bi mogao preuzeti njegovu ulogu, ulogu dubinskog organizatora, trkača i predvodnika? Ako stvari ostanu kakve sada jesu, vjerojatno ima, a riječ je o Marcelu Brozoviću.

Vrhunska statistika

Brozović je trenutno najskuplji (48 milijuna eura) i formom najbolji hrvatski igrač. U svom Interu baš je on čovjek oko kojeg trener Antonio Conte gradi igru, čovjek koji povezuje linije, ima fantastičan šut, preciznu dugu loptu, razigrava, “razara” protivničke organizatore, a Talijani ga vole nazvati najjačim “registom”, odnosno, “redateljem” lige.

Brozovića se danas povezuje s Real Madridom, Tottenhamom, Arsenalom, Man. Unitedom i još brojnim drugim velikanima i samim time ga se svakako može proglasiti jednim od najboljih igrača na njegovoj poziciji, ako ne i najboljim. A postoji i sjajno statističko objašnjenje za to.

Kako navodi WhoScored, portal koji prati statistiku igrača, Brozović ima najviše točnih dodavanja o svih igrača u Serie A, od početka sezone 2018./19., pa do sada, čak 3684. I ne samo to, hrvatski veznjak ima najviše pretrčanih kilometara u cijeloj ligi, nevjerojatnih 12.4 u prosjeku po utakmici. I u prosjeku je to pola kilometra više od bilo kojeg drugog igrača Serie A.

Konačno sazrio

No, ima i nešto važnije, nešto što se ne mjeri brojkama, a to je činjenica da je Brozović sazrio. Ranije je imao podosta problema s kontrolom svog temperamenta i često je upadao u konflikte s trenerima i zbog toga bivao kažnjavan čak i protjerivanjem na tribinu. Međutim, Brozović je danas puno smireniji, zadržao je autoritet na terenu, a opet ne ulazi u nepotrebne sukobe, pa čak niti s protivnicima, a kamoli s nadređenima.

Brozović je ušao u najbolje nogometne godine za veznog igrača, 27 mu je i pred njim je još barem pet sezona vrhunske igre, dakako ako nastavi kako je i započeo, a kada se sve to sagleda s nekog objektivnog aspekta, može se reći da bi baš Marcelo mogao biti novi lider Vatrenih.