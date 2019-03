TKO ĆE VODITI DINAMOVE IGRAČE? Bjelica je izjavio da nije siguran ostaje li, stigla informacija koja odgovara na to pitanje

Pitanje koje muči Dinamove igrače i navijače dobilo je odgovor

‘Imam ugovor s Dinamom, a što će biti stvarno ne znam! Hoću li ostati, vidjet ćemo kad završi sezona. Imam izlaznu klauzulu u ugovoru, to je fer i korektan odnos s klubom. Dobro se osjećam u Zagrebu, u Dinamu, ljudi me cijene, imam mnogo slobode u svome radu. Ta stvari nemaju cijenu. No ponavljam, vidjet ćemo, nikad se u životu ne zna što se može dogoditi’, izjavio je nedavno trener hrvatskog prvaka Nenad Bjelica i time zabrinuo mnoge navijače kluba zadovoljne pomakom koji je napravljen otkako je preuzeo momčad.

Obveza

Kazao je Bjelica u istom razgovoru i ovo:

“Zašto sve to ne bismo ponovili? To je zapravo obveza svih nas! Želimo još jači Dinamo, a probat ćemo se nagodinu eventualno plasirati u Ligu prvaka. Dakle, popeti se stepenicu više nego ove sezone. Ali i u tom natjecanju odigrati sličnu ulogu koju smo odigrali ove za nas uspješne europske sezone.”

Vođa momčadi koja je uvjerljivo vodeća u hrvatskom nogometnom prvenstvu i koja je u polufinalu Kupa, ali i koja je napokon ispunila klupski i navijački san o nastupu u europskim utakmicama nakon zimske stanke, bit će tu i sljedeće sezone.

Bolji ugovor

Pitanje koje je mučilo mnoge dobilo je odgovor kroz informaciju koju plasira 24sata na čijim se internetskim stranicama navodi potvrda iz kluba.

‘Tema ostanka ili odlaska Nenada Bjelice je deplasirana. Ima ugovor s Dinamom koji traje i sljedeću sezonu, a namjera kluba je da ostane i puno dulje. Iduće sezone imat će još jaču i iskusniju momčad na raspolaganju’, tvrdi se.

Priprema mu se i bolji ugovor…