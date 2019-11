TKO ĆE NASLIJEDITI NIKU KOVAČA NA KLUPI BAYERNA? Kandidata ima koliko hoćete, ali ova četvorica ulaze u uži krug favorita

Veliko je pitanje sada tko će biti nasljednik Nike Kovača na upražnjenoj klupi Bayerna već su se prije njegov smjene spominjale brojne opcije

Niko Kovač više nije trener Bayerna, objavio je njemački klub. Odlučili su tako Uli Hoeness, predsjednik FC Bayerna, Karl-Heinz Rummenigge, predsjednik uprave FC Bayerna, Hasan Salihamidžić, sportski direktor FC Bayerna te je sporazumno raskinut ugovor s Kovačem.

“Mislim da je to trenutno prava odluka za klub. Rezultati, ali i način na koji smo posljednji put igrali, natjerali su me da dođem do te odluke. Moj brat Robert i ja zahvaljujemo Bayernu posljednjih godinu i pol. Za to vrijeme naša je momčad osvojila prvenstvo, DFB kup i Superkup. Bilo je dobro vrijeme. Želim klubu i timu sve najbolje”, kazao je Niko Kovač.

Pomoćni trener Hans Flick vodit će momčad na sljedećim utakmicama protiv Olympiakosa i Borussije Dortmund, no jako je teško da će on ostati na čelu Bayerna.

NAVIJAČI STALI IZA NIKE KOVAČA NAKON OBJAVE O SMJENI: ‘On nije najveći krivac, vi morate otići iz Bayerna!’

Traži se nasljednik

Veliko je pitanje sada tko će biti nasljednik Nike Kovača na upražnjenoj klupi Bayerna već su se prije njegov smjene spominjale brojne opcije, ali ugledni njemački list Bild navodi da je naveći favorit sad bivši trener Juventusa Massimiliano Allegri. Prema njihovom pisanju, Allegri je želja Bayernove uprave i neće htjeti propustiti ovaj posao.

Spominjala su se još mnoga imena od kojih se najviše ističu tri. Prvi kandidat bio je trener Ajaxa Erik Ten Hag koji je s nizozemskom momčadi prošle sezone napravio čudo u Ligi prvaka.

Druga opcija je Mauricio Pochettino koji je godinama uspješno vodio Tottenham, dok je neizostavna opcija u želja određenog broja pristalica Bayerna Jose Mourinho koji je trenutno bez kluba, ali se zna da već mjesecima uči njemački.