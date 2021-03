TKO BI REKAO DA ĆE TUDOROVA PRIČA OVAKO ZAVRŠITI: Hrvatski trener preuzima klupu Juventusa, ali postoji jedan oveći problem

Pirlo je, kako piše La Repubblica, u ovom trenutku vjerojatno na jedan kiks do otkaza

Ako je vjerovati napisima talijanske La Repubblice, Juventus bi do kraja sezone mogao postaviti hrvatskog stručnjaka Igora Tudora na mjesto glavnog trenera svoje momčadi. Naime, talijanski medij piše kako Juvenuts sprema otkaz Andrei Pirlu, ali nema dovoljno novca da si u ovom trenutku priušti otkup ugovora nekom od najvećih trenera, poput Jürgena Kloppa, Pepa Guardiole, pa će se vjerojatno okrenuti dovođenju nekog od domaćih trenera.

No, kako nitko od njih ne želi preuzeti momčad u finišu sezone, i to momčad koja je već dugo vremena u kriznom stanju, moraju istrpjeti do kraja sezone. Trenutno se spominju tri imena, ono Gian Piera Gasperinija, Simonea Inzaghija i Luciana Spallettija.

Aktualni prvak zaostaje deset bodova za vodećim Interom i mnogi smatraju kako ih više, zapravo, ne mogu stići. Pirlo je, kako piše La Repubblica, u ovom trenutku vjerojatno na jedan kiks do otkaza, a u tom bi slučaju ulogu skrbnika momčadi preuzeo Tudor, njegov glavni pomoćnik.

No, tu postoji i problem za Tudora jer na kraju sezone bi došao novi trener, vjerojatno sa svojim stožerom, a to bi značilo da za njega tu više neće biti mjesta.