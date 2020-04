TKO BI REKAO DA ĆE BILIĆ OVAKO GOVORITI? Bivši izbornik objasnio što je Mamić napravio za Dinamo i što zaista misli o njemu

Bilić je komentirao i Zdravka Mamića, a tom ga je prilikom dobro nahvalio

Bivši izbornik Hrvatske i aktualni trener West Bromwich Albiona, Slaven Bilić, dao je videointervju BiH novinaru Sabahudinu Topalbećireviću u kojem je komentirao zbivanja u Dinamu i Hajduku, kao i u reprezentacijama u regiji te kakvo je stanje u Engleskoj za vrijeme koronakrize.

Ipak najzanimljivije su bile Bilićeve izjave o dvama najjačim hrvatskim klubovima Dinamu i Hajduku.

“Ima klubova koji mnogo znače gradu i regiji, a Hajduk je nešto više. Ima takvih klubova, ali Hajduk je način života. To je Napoli, to je Leeds, osjetio sam to, to su giganti. Imaju priliku sa Stanićem i Tudorom nešto napraviti, ali sve dok će imati uteg Dinama da dogodine nešto moraju, to je gotovo nemoguća misija. Oni moraju biti koncentrirani na sebe da prema Rijeci i Osijeku naprave razliku kakvu Dinamo ima prema njima. Tek onda mogu dalje”, rekao je Bilić.

Nahvalio Mamića

Zanimljivo, Bilić je komentirao i Zdravka Mamića, a tom ga je prilikom dobro nahvalio, premda je ovaj nepravomoćno osuđen za malverzacije u Dinamu.

“Zdravko je napravio Dinamo uspješnim, on je najzaslužniji za tu razliku prema Hajduku. Kad pogledamo sve te igrače koji su stvoreni kroz Dinamo. On je jedan nevjerojatan menadžer i šef kluba. Naravno da su ove druge stvari jako negativne, ako su istina. Dok sam vodio reprezentaciju imao sam jako korektan odnos s njim”, rekao je Bilić.