TEŽAK UDARAC ZA JEDNOG OD NAJBOLJIH VRATRENIH: Do jučer je bio hit-igrač i najskuplji Hrvat, a pogledajte što mu se događa

Najrelevantnija internetska stranica koja se bavi procjenama vrijednosti nogometaša i nekom bazičnom statistikom, Transfermarkt, ažurirala je vrijednosti igrača koji igraju u Serie A, a to pak znači kako od sada i nekolicina hrvatskih reprezentativac ima novu vrijednost.

Krenut ćemo odmah s najskupljim i on je, nažalost, doživio veliki pad. Marcelo Brozović iz Intera od sada vrijedi 40 milijuna eura i to je čak 10 milijuna eura manje nego prije ažuriranja. Brozović je do jučer bio najskuplji hrvatski nogometaš, ali danas je tu palicu predao Mateu Kovačiću koji vrijedi 45 milijuna eura.

Brozović nije u onako dobroj formi kao što je bio prošle sezone, niti je ostvario veliki transfer kao što se očekivalo ovoga ljeta, a imao je i određenih problema s ponašanjem izvan terena i očito su svi ti faktori pridonijeli padu cijene, premda je Marcelo i dalje standardni igrač u Interu.

Pašaliću najveći skok

Nadalje, Ante Rebić doživio je lijepi rast od osam milijuna eura i sada vrijedi 32 milijuna eura te prijeti Brozoviću da će ga, dakako ako nastavi s dobrim igrama u Milanu, prestići.

Ivan Perišić, kao i Brozović, nema razloga za veselje jer cijena mu je pala za 2.5 milijuna eura i sada vrijedi 15 milijuna eura. Razlog vjerojatno leži u tome što Perišić nije prvotimac u Interu jer, realno, u sustavu Antonija Contea ne postoji prava pozicija za njega.

Najveći rast zabilježio je Mario Pašalić iz Atalante, on sada vrijedi 25 milijuna eura i to je devet milijuna eura više nego prije ažuriranja.