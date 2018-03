TETKA MONSTRUMA ‘Moj nećak je malo sklon rasizmu, ali je jako dobar i drag čovjek’

Josh Parsons identificiran je kao jedan od navijača Chelseaja koji je sudjelovao u gnjusnom rasističkom ispadu usred Pariza, nakon prve utakmice osmine finala Lige prvaka između PSG-a i Chelseaja.

Podsjećamo, skupina navijača Chelseaja uhvaćena je na kameri kako ne dopušta jednom afroamerikancu ulazak u vagon podzemne željeznice, a sve uz pjesmu: “Mi smo rasisti, mi smo rasisti i to nam se sviđa”.

Obitelj spomenutog 21-godišnjeg mladića koji se našao na optuženičkoj klupi očekivano ga je podržala.

“On je divan mladić i nikad nije bio u nevolji. Chelseajev je navijač čitav život i to nikad nije bio problem. Vidjela sam snimku, ali još nisam s njime razgovarala. Ne znamo što misliti o tome, ali sve je šok za obitelj. On je divan, nježan čovjek koji ne bi naudio nikome”, rekla je tetka Josha Parsonsa, Louise, za Evening Standard.

U zaštitu optuženog Parsonsa stala je i njegova poslodavka Miranda Khadr.

“On je jako uplašen u ovom trenutku i samo me nazvao da mi kaže da danas neće dolaziti. On nije uopće takav tip osobe, radi sa mnom i ja nisam Engleskinja. On je samo 21-godišnji momak koji je bio na krivom mjestu u krivo vrijeme”, izjavila je Khadr za Daily Telegraph.

https://embed.theguardian.com/embed/video/football/video/2015/feb/17/chelsea-fans-prevent-black-man-boarding-paris-metro-video

Oglasio se i muškarac, žrtva cijelog incidenta putem francuskog dnevnika Le Parisiena koji se navodi pod imenom Souleymane S.

“Želio sam ući u vagon, ali skupina engleskih navijača me blokirala i odgurnula me. Pokušao sam na silu ući, a u gužvi sam izgubio mobitel. Rekli su mi stvari na engleskom, ali ja zapravo nisam zaista razumio značenje tih riječi jer ne znam nijednu riječ engleskog. Ali razumio sam da me napadaju zbog boje kože. Živim s rasizmom i nije me to iznenadilo, iako mi se to prvi put dogodilo u podzemnoj željeznici”, objasnio je Souleymane koji nakon što se vratio kući supruzi nije rekao za incident.

“Ti ljudi, ti Englezi, oni moraju biti pronađeni i kažnjeni. Ono što se dogodilo ne smije biti nekažnjeno”, dodao je.

Prema francuskim zakonima ovakav prekršaj je kažnjiv s trogodišnjom zatvorskom kaznom i 33.000 funti, a iz Chelseaja su se netom nakon incidenta obvezali na pomoć u identificiranju i kažnjavanju krivaca.

U obranu svojih kolega, navijača Chelseaja, stao je 16-godišnji Mitchell McCoy.

“Ljudi kažu da se to dogodilo zato što je crn, ali uopće to nije istina”, objasnio je McCoy, koji je objasnio da je pjesma zapravo bila upućena kapetanu Bluesa Johnu Terryju, koji je 2012. godine suspendiran na četiri utakmice od strane Engleskog nogometnog saveza (FA) zbog rasističkog vrijeđanja Antona Ferdinanda.

Prema njegovim riječima, tamnoputi je muškarac odgurnut iz vagona jer u njemu nije bilo mjesta i zato jer je bio PSG-ov navijač, a ne zbog boje kože.