TEŠKO OZLIJEĐENI IGRAČ GORICE OPERIRAN: Čega ga pauza najmanje od dva do tri mjeseca; ‘Svi su ostali šokirani, utjecalo je to na našu igru’

Paulius Golubickas jutros je uspješno operiran na Rebru i sad je pred njim faza oporavka

Litavski veznjak u dresu Gorice Paulius Golubickas jutros je uspješno operiran na Rebru i sad je pred njim faza oporavka, doznajemo iz kluba. Teško je za predvidjeti koliko ga točno neće biti, ali sigurno dva do tri mjeseca, najmanje toliko…

Zabio se u punom sprintu glavom u Božićevo rame

Već u ranoj fazi jučerašnje utakmice u Koprivnici između Slaven Belupa i Gorice (0:0) Golubckas je nastradao u jednom duelu s Božićem na sredini terena. Nije prvotno izgledalo kao da bi se išta ozbiljno moglo dogoditi jer situacija prije duela koja je prethodila nije pokazivala da bi moglo do ičeg doći. Međutim, lopta je odskočila u zrak i Golubickas je malo krivo procijenio let lopte, zaletio se u puno trku misleći da ju ima i zabio se glavom u Božićevo rame. Možete samo zamisliti koliko je jak bio udarac kad se netko u nekog zaleti u punom sprintu…

Na dva mjesta mu je pukla čeljust i na nosilima je iznešen s terena. Prilično ružno je sve to izgledalo. Litavac je ostao ležati na travi, a krv mu se slijevala niz usta, a nakon rendgenske snimke u Koprivnici sinoć je odmah bio premješten u zagrebačku bolnicu Rebro. Uznemirujući prizor ostavio je traga i na njegovom suigračima.

‘Čovjek nije mogao usta otvoriti. To je sve trajalo nekih 12-13 minuta’

“Znate kako je to kad vidite tako nešto. Čovjek nije mogao usta otvoriti. To je sve trajalo nekih 12-13 minuta. Bio je to šok, ne samo za nas nego i za ostale, sve koji su bili tamo”, poručili su nam iz kluba.