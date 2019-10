TEŠKO BOLESNI SRPSKI TRENER OBJAVIO OBJAVIO VIDEO NAKON KEMOTERAPIJE: ‘Nadam se da me razumijete’

Mihajloviću je u srpnju dijagnosticirana akutna leukemija

Slavni srpski trener i bivši izbornik Srbije, Siniša Mihajlović, završio je drugi ciklus kemoterapije i sada je otpušten iz bolnice u kojoj je boravio posljednja dva tjedna. Za sada se ne zna hoće li se vratiti na klupu Bologne, ali optimistični Mihajlović javio se svojim navijačima putem videa.

“Žao mi je što nisam bio na utakmici legendi Bologne i Real Madrida, ali sam izašao iz bolnice i zaista sam htio biti kući sa suprugom i djecom. Nadam se da to razumijete. Hvala svima na podršci koju mi dajete i što ste ostali uz mene tijekom svega ovoga. Borim se s ovom bolešću, ali sada se dobro osjećam i pobijedit ću u svemu ovome”, poručio je popularni Miha.

Podsjetimo, Mihajloviću je u srpnju dijagnosticirana akutna leukemija, ali on je usred ciklusa kemoterapije otišao voditi prve dvije utakmice svoje Bologne, no od tada se, sve do sada, nije pojavljivao u javnosti.