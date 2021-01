TEŠKE RIJEČI BIVŠEG ŠEFA NOVOG TRENERA HAJDUKA: ‘On je hrpa g*vana, ne znam kako bih to rekao drugačije’

Najdulje se u nekom klubu zadržao 10 mjeseci

Talijanski strateg Paolo Tramezzani preuzeo je u ponedjeljak momčad Hajduka od Bore Primorca, koji je bio privremeno rješenje nakon otkaza Hariju Vukasu, koji je na mjesto prvog trenera došao u kolovozu 2020. i izdržao samo deset utakmica u kojima je Hajduk imao četiri pobjede, pet poraza i jedan remi.

Talijanski stručnjak je u igračkoj karijeri započetoj u milanskom Interu prošao mnoge talijanske klubove (Prato, Cosezna, Lucchese, Venezia, Cesena, Piacenza, Pistoiese, Atalanta, Empoli, Pro Patria), a jednu i pol sezonu je proveo u Tottenhamu za koji je ubilježio šest nastupa u Premier ligi.

Trenersku karijeru je započeo 2011. kao pomoćnik Giannija de Biasija na klupi reprezentacije Albanije, a u prosincu 2016. je prvi put preuzeo ulogu glavnog trenera u švicarskom prvoligašu Luganu vodeći ga sa zadnjeg mjesta do treće pozicije na kraju prvenstva, a samo pola godine kasnije preuzeo je, također švicarski, Sion. Najveći uspjeh u trenerskoj karijeri mu je naslov prvaka Cipa s APOEL-om iz Nikozije osvojen u sezoni 2018./19. Nakon APOEL-a je kratko trenirao talijanskog drugoligaša Livorno, a posljednji trenerski angažman imao je u švicarskom prvoligašu Sionu u prošloj sezoni.

Izvrijeđao ga bivši šef

Međutim, njegov bivši šef, Angelo Renzetti, predsjednik Lugana, nema baš visoko mišljenje o njemu. Tramezzani je dobio posao u Luganu 2016. godine u prosincu, a samo pola godina kasnije napustio je klub i prešao je u Sion i bio je to ružan rastanak ako je suditi prema izjavama predsjednika.

“Što je previše, previše je. Tramezzani mi se gadi i ovo što radi je vrijedno prijezira. Doveo sam ga u Švicarsku i dao mu priliku da postane trener. Kada je raskinuo ugovor kako bi otišao u Sion, nisam tražio nikakvu odštetu. I što je Tramezzani napravio kako bi mi se zahvalio na tome? Uzeo mi je cijeli stručni stožer iz Lugana i odveo ga sa sobom u Sion, a onda je meni iza leđa pokušao ukrasti i igrače. On je hrpa g*vana i ne znam kako bih to rekao drugačije”. rekao je tada Renzetti.

No, Tramezzani se nije predugo zadržao niti u prvom mandatu u Sionu, ostao je svega četiri mjeseca, do listopada 2017. godine, a onda ga je ponovo preuzeo prošloga ljeta. No, zadržao se vrlo kratko i počeo se u međuvremenu baviti poslom TV-komentatora. Najdulje se u nekom klubu zadržao 10 mjeseci.